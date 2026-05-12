Alcalde de La Victoria niega vinculación con 'Los Pulpos' tras allanamiento a su casa: "No han encontrado nada"

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este martes 11 de mayo, agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú realizaron un allanamiento en la casa del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, quien es sindicado como parte de la red criminal denominada 'Los Pulpos'. De acuerdo a las investigaciones, esta organización ilícita habría amasado cientos de miles de soles cobrando cupos a comerciantes formales e informales del emporio de Gamarra.

Además, se dio la captura de otros 14 presuntos integrantes de esta banda que contaría con infiltraciones en la Municipalidad de La Victoria para poder operar con toda impunidad. Estos fueron trasladados a la Prefectura de Lima para continuar con las diligencias de rigor.

Niega cualquier tipo de vinculación con 'Los Pulpos'

A horas de recibir en su domicilio a personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, Rubén Cano realizó una conferencia de prensa donde descartó rotundamente ser parte de esta organización criminal que opera en diferentes partes de La Victoria.

En primer lugar, el alcalde del distrito victoriano indicó que respeta el accionar de las autoridades y que mostró todo su apoyo durante las diligencias realizadas. Seguidamente, dejó en claro que ha luchado contra estas bandas organizadas desde que asumió el cargo y que incluso fue amenazado en su propia vivienda.

"Yo respeto la actuación de los agentes de justicia y he cumplido lo que ellos han pedido. He dado todas las facilidades porque no tengo nada que perder y ocultar. Yo he luchado desde el primer día desde que llegué a la Municipalidad donde fui amenazado en diciembre del 2023 con una granada y una corona fúnebre en mi casa", indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, se pronunció tras el allanamiento realizado en su vivienda y aseguró que las autoridades revisaron todo su domicilio sin encontrar elementos comprometedores.



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Puso a disposición todas las grabaciones

Seguidamente, el burgomaestre señaló que compartió con los agentes policiales las grabaciones de las cámaras de seguridad para que las investigaciones sigan su curso. Seguidamente, remarcó el total apoyo a las autoridades mientras llevaban a cabo el allanamiento.

Por último, anunció que ha ordenado a todos sus funcionarios la apertura de una investigación a fondo para que el caso pueda ser esclarecido en el menor tiempo posible.

"Hemos puesto a disposición de la policía todas las grabaciones que tenemos. Acá no hay ocultamiento, acá estamos colaborando y he instruido a mis funcionarios que hagan una apertura para el esclarecimiento de los hechos, añadió.

En resumen, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, descartó rotundamente cualquier tipo de vinculación con 'Los Pulpos' luego que la Fiscalía y la PNP allanaran su casa.