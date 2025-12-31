Reniec amplía DNI electrónico por primera vez a S/30: Estará vigente hasta el 12 de abril del 2026

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una buena noticia para cerrar el 2025. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció la continuación de su campaña de entrega de DNI electrónico 3.0 a un precio accesible para todos los peruanos, siempre y cuando se acceda por primera vez al mismo.

En entrevista con Exitosa, Karim Pardo, directora de Servicios Registrales del Reniec, confirmó que este vital documento tendrá un costo de S/ 30 hasta el 12 de abril del 2026, día de las elecciones generales.

Medida en favor de la población

Como se recuerda, el Reniec dejó de emitir el DNI azul de adulto y el DNI amarillo de menor de edad para dar paso a la masificación del documento electrónico en su versión 3.0.

En ese sentido, el organismo entregará, con esta tarifa especial, el DNI electrónico a quienes lo obtengan por primera vez, sea por inscripción, renovación, duplicado y rectificación de datos para las personas mayores de 17 años, así como a 16 soles para los menores de edad.

"Esta campaña, es especialmente para quienes ya tienen su DNI azul caduco. Este año han vencido 1 900 000 DNI, entre ellos, el porcentaje mayor son los DNI azules (...) para ellos es esta campaña de 30 soles para que lo puedan cambiar y también revisen de los niños, vean su DNI, y si ya venció, también los esperamos con la tarifa de 16 soles. Ambos van a recibir el DNI electrónico 3.0, el más seguro de toda América Latina", refirió la funcionaria.

Es importante señalar que, los DNI electrónicos 3.0 son emitidos con los nuevos años de vigencia del documento: 10 años para los DNI de adultos y tres para los menores hasta los 12 años.

¿Cómo realizar el procedimiento virtual?

Tal como mencionó la funcionaria, a la fecha existen más 1.9 millones de DNI vencidos de personas mayores de edad; asimismo, la mayor cantidad se concentra en Lima (620 075) entre las personas de 18 a 29 años de edad (557 960).

Con referente a los DNI caducos, la cifra se aproxima 400 000, de los cuales 109 062 electores mantienen el de menor de edad. Esta situación podría complicar la labor de los miembros de mesa en la identificación del votante durante el desarrollo de las elecciones generales.

En ese contexto, desde el Reniec buscan que más personas recurran a la virtualidad. A continuación, te explicamos cómo realizar el procedimiento desde el lugar donde te encuentres para que adquieras tu DNI electrónico 3.0.

Realiza el pago con el código 02121 , mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP , previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe , agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito .

con el , mediante los del Reniec: o , previa de un en la de la entidad (aquí). También puede pagarse vía , del o o . Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular . Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones .

el del Reniec en el . Esta permitirá la del ciudadano con la y la del DNI tomando en cuenta las . Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI" .

desde una o y elegir la . Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

los datos que se solicita y la agencia más cercana o de su preferencia para el del DNI electrónico. Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

del trámite al registrado. En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0 .

También, pueden ingresar a este link para encontrar el paso a paso de la renovación de DNI azul caduco o por caducar a DNI electrónico. Es necesario recordar que, los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencias.

De esta manera, el Reniec continuará con su campaña de entrega de DNI electrónico 3.0 para quienes accedan al mismo por primera vez, en el contexto de los comicios generales de abril próximo.