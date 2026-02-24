Carlos Alcántara coquetea con Shirley Arica y revela por qué aceptó que lo entreviste: "Para conocerte"

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el estreno del formato Shirley Arica a la carta, Carlos Alcántara dejó claro desde el inicio que su presencia no era solo profesional. El actor peruano se sinceró y confesó que aceptó la entrevista para acercarse a Shirley Arica.

Carlos Alcántara piropea a Shirley Arica

El actor peruano Carlos Alcántara no dudó en dejar en claro desde el inicio cuál era su verdadera motivación. "Todo esto es un pretexto para conocerte. Pero me pareces chévere", confesó, mientras las cámaras captaban la sorpresa y sonrisa de Shirley.

La 'Chica realidad' respondió entre risas con un sencillo pero contundente: "Sí. Gracias". Carlos, con total naturalidad, añadió: "Me gustas", un comentario que provocó la reacción inmediata de Shirley: "Oye, ¿qué está pasando?", dejando entrever su nerviosismo.

Carlos Alcántara admira Shirley Arica

La charla se desarrolló en un escenario íntimo, con copas de vino y un ambiente tipo biblioteca, donde Carlos Alcántara no solo mostró su interés personal, sino también su admiración por la trayectoria de Shirley Arica.

"Te voy a piropear (...) esto fue un pretexto para conocerte. Siempre te he visto desde que eras muy muy chibola", recordó el actor, enfatizando que su interés viene desde hace años.

Entre risas y anécdotas, el protagonista de 'Asu mare' destacó la fortaleza y carácter de Shirley Arica. "Siempre me pareciste una chica con mucho temperamento para enfrentar tanta cosa. Tú te has mechado rico, has apechugado un montón", comentó.

Además, Carlos Alcántara aprovechó para transmitir un consejo relacionado con la salud de la 'Chica realidad', recordándole la reciente experiencia que vivió por los cálculos renales.

"La vida te ha metido una buena bajada... así cambia tu vida en un ratito, no te descuides de la salud porque esa es una segunda oportunidad", expresó, mostrando cercanía y empatía.

Alcántara quiere hacer película para adultos

Durante la entrevista, Carlos Alcántara no solo mostró su lado coqueto y divertido, sino que también sorprendió a todos al hablar de uno de sus sueños más atrevidos en el cine. "A mí sí me gustaría hacer una una película para adultos, tipo película caliente", confesó.

"Me gustaría hacerla. Y por eso estoy conociendo actrices que podrían hacer esa película hot", añadió el actor.

Así, la visita de Carlos Alcántara se convirtió en un encuentro lleno de risas, piropos y confesiones, donde quedó claro que su verdadera intención era acercarse a Shirley Arica y conocerla de manera más personal.