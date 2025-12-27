Reniec entregará DNI electrónico GRATIS todo el 2026: Descubre AQUÍ quiénes serán los beneficiarios

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva noticia para cerrar el 2025. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció que para este 2026 continuará con su campaña de entrega gratuita del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) para cuatro grupos de atención.

Es importante resaltar que, este beneficio ha sido oficializado con la publicación en el Diario Oficial El Peruano de la Resolución Jefatural N.º 000213-2025/JNAC/RENIEC, de fecha 27 de diciembre del 2025.

¿Quiénes serán los beneficiados?

De acuerdo con el documento rubricado por la titular de la entidad, Carmen Velarde Koechlin, desde el primer día hábil de enero al 31 de diciembre del 2026 se entregará gratuitamente 470 000 DNIe para los siguientes procedimientos: inscripción por primera vez, renovación, duplicados, actualización de imágenes y rectificación de datos.

En ese sentido, la institución ha determinado cuatro grupos poblacionales para que accedan a las campañas que determinará la Dirección de Servicios Registrales - DSR. A continuación, se da a conocer quiénes serán los beneficiarios establecidos por el RENIEC.

Grupo 1:

Menores de 0 a 16 años que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNI electrónico en las Oficinas Registrales Auxiliares.

Menores de 0 a 1 año que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNI electrónico en centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales.

Grupo 2:

Menores de edad en situación de pobreza y pobreza extrema que actualicen fotografía.

Mayores de edad que incluya de manera afirmativa su condición de donante de órganos y tejidos, con fines de trasplante o injerto, después de su muerte.

Grupo 3:

Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en el marco de los procesos electorales 2026.

Grupo 4:

Personas con Discapacidad (PCD), mayores y menores de edad, que acrediten su condición de discapacidad conforme a la normativa vigente.

Otros beneficios aprobados

La resolución también autoriza la continuidad de las inscripciones de los nacimientos y defunciones en las Oficinas Registrales Auxiliares que funcionan en los hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud durante el año 2026.

Asimismo, establecer válida la declaración del domicilio consignado en un formato de Declaración Jurada de Domicilio otorgado por la madre, a fin de poder declarar el domicilio del menor de edad cuando este sea distinto al que consta en el DNI de la progenitora.

Así como, la gratuidad para el cambio de lugar de entrega del Documento Nacional de Identidad generada en la Oficina Registral Auxiliar a la Oficina Registral, Agencia y Punto de Atención cercano al domicilio del declarante.

Del mismo modo, autoriza de manera excepcional, la gratuidad en el cambio de lugar de entrega del DNIe para personas mayores y menores de edad, siempre que el DNIe haya sido tramitado conforme en el marco de los cuatro grupos poblaciones señalados.

Finalmente, los gastos relacionados con la ejecución de lo dispuesto en la presente resolución jefatural, serán financiados con cargo a los recursos presupuestales asignados a la institución para el año 2026,