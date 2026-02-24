Sporting Cristal presentará reclamo contra jugadores de Universitario involucrados en gresca en el Gallardo

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El encuentro entre Sporting Cristal y Universitario que terminó igualado 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo, continúa dejando repercusiones. Más aún cuando luego del pitazo final un grupo de jugadores cremas se enfrascó en un enfrentamiento verbal contra parte de la barra celeste generando una trifulca que tuvo que ser disipada por otros futbolistas.

Sporting Cristal reclamará contra jugadores de Universitario

Y cuando todo parecía haber quedado en anécdota, en la última edición del programa 'A Presión' se dio a conocer que la directiva celeste presentará un reclamo ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol en busca de una severa sanción contra los involucrados.

Así lo dio a conocer el periodista Denilson Barrenechea quien precisó que el recurso que se presentará está dirigido a los jugadores Jairo Concha, Caín Fara y al propio entrenador de Universitario, Javier Rabanal.

"Me acaban de confirmar desde Sporting Cristal es que van a hacer un reclamo contra los jugadores vinculados en aquel cruce de palabras que hubo en el Estadio Alberto Gallardo contra Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal. Harán un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria para que haya una sanción contra estos jugadores", indicó.

De acuerdo a las imágenes que se volvieron virales en redes sociales, Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal decidieron responder a los insultos que llegaban desde las graderías de la tribuna preferencial por lo que tuvieron que ser calmados por sus otros compañeros como Diego Romero o Aldo Corzo.

Ambiente tenso en Universitario

La igualdad ante los rímenses ha generado un ambiente más que complicado en Universitario, especialmente por las explosivas declaraciones de Javier Rabanal. Tras recriminar a los cambios y a sus jugadores, el plantel habría tomado de mala manera estas palabras, según indicaron en L1 Max.

El periodista Gustavo Peralta indicó que tras este impase se hará una reunión entre el plantel y el comando técnico para dejar en claro cualquier malentendido.

"No se va a hacer una guerra interna a partir de la declaración porque no es la idea. La 'U' es un equipo sano, es un equipo que va a canalizar bien porque por encima de todo está Universitario para ellos y van a tratar de mejorar en ese aspecto", precisó.

