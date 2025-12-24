Reniec publica padrón electoral: Más de 27 millones de peruanos están habilitados para emitir su voto

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló las cifras del padrón electoral para las elecciones generales del próximo 12 de abril del 2026, tras la aprobación definitiva a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Como se recuerda, el 13 de diciembre último, el organismo electoral dio su conformidad y, a su vez, definió la cantidad de electores hábiles dentro y fuera del territorio nacional, tras la publicación de la Resolución N.º 0744-2025-JNE en el Diario Oficial El Peruano.

Las cifras:

De acuerdo con lo reportado por la entidad que preside Carmen Velarde Koechlin, son finalmente, 27 325 432 de peruanos hábiles para emitir su voto, de los cuales el 95 % (26 114 619) sufragarán en todo el Perú; mientras que, el otro 5 % de connacionales (1 210 813), lo realizarán desde el extranjero.

Cabe señalar que, del total de votantes, 3 781 106 son mujeres (50.43%) y 13 544 326 son hombres (49.57%). En ese sentido, la clasificación etaria está distribuida de la siguiente manera: 6 891 645 votantes tienen entre 18 a 29 años (25.2 %), 14 944 976 están en el rango de 30 a 59 años (54.7 %) y 5 488 811 tienen de 60 años a más (20.1 %).

Otros datos a tener en cuenta, es que que para las elecciones generales 2026, 2 518 576 de ciudadanos -9.2 % del padrón- votarán por primera vez. Del mismo modo, pese a sus constantes campañas itinerantes en diferentes puntos del país, el registro contempla que 103 827 votantes acudieran a las urnas con DNI de menor de edad, otros 2 001 447 lo harán con el documento vencido. Asimismo, 21 794 022 de ciudadanos (79.75% del padrón), cuentan aún con el DNI convencional y 5 531 410 poseen el DNI electrónico (20.25%).

A fin de cumplir con la transparencia del proceso electoral en curso, el Reniec pone a disposición de la ciudadanía el padrón debidamente segmentado ingresando al siguiente enlace: https://tinyurl.com/24sh4u5b.

Padrón electoral

¿Sabes cómo renovar tu DNI de manera virtual?

Desde noviembre último, el Reniec habilitó la modalidad virtual para la renovación del DNI en estado caduco o que estén a 60 días de que llegue a su fecha de vencimiento. A continuación, te explicamos cómo realizar dicho procedimiento:

Realiza el pago (S/ 30) con el código 02121 , mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP, previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe , agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito .

con el , mediante los del Reniec: Yape o Agente BCP, previa de un en la de la entidad (aquí). También puede pagarse vía , del o o . Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular . Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones .

el del Reniec en el . Esta permitirá la del ciudadano con la y la del DNI tomando en cuenta las . Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI" .

desde una o y elegir la . Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

los datos que se solicita y la agencia más cercana o de su preferencia para el del DNI electrónico. Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

del trámite al registrado. En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0 .

También, pueden ingresar a este link para encontrar el paso a paso de la renovación del DNI azul caduco o por caducar al DNI electrónico. Es necesario recordar que, los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencia.

Un nuevo hito se cumple en el proceso electoral con la publicación oficial del padrón electoral, ahora le toca a la ciudadanía informase responsablemente antes de emitir su voto.