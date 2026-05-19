Anthony Kiedis apuesta por el Perú: vocalista de Red Hot Chili Peppers lanza café con granos andinos

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Anthony Kiedis, reconocido mundialmente por ser la voz principal de la banda Red Hot Chili Peppers, sorprendió a sus seguidores tras anunciar el lanzamiento de "Jolene", una bebida de café frío preparada con granos seleccionados provenientes de los Andes peruanos. El producto fue desarrollado junto a su amigo y socio Shane Powers, con quien trabajó durante varios años buscando el sabor ideal para la nueva marca.

Según informó la empresa, el café utilizado en la bebida proviene de una cooperativa femenina peruana dedicada al cultivo sostenible del grano. El proyecto busca no solo ofrecer un producto premium al mercado internacional, sino también impulsar el desarrollo económico de las agricultoras que participan en la producción.

El artista confesó además que quedó impactado desde la primera vez que probó el café peruano. "El grano peruano me conquistó desde que lo probé", sostuvo el cantante al destacar la calidad del producto nacional.

Café peruano conquista a estrella mundial del rock

La elección de granos cultivados en Perú generó entusiasmo entre productores y fanáticos del café nacional, debido a que el país continúa consolidándose como uno de los principales exportadores de café orgánico en el mundo. Uno de los grandes avances para Jolene fue encontrar una red de fincas cafetaleras en Perú, propiedad de mujeres y gestionadas por ellas, que le suministran granos ricos y sabrosos.

Estas caficultoras forman parte de Café Femenino, la cooperativa de café de comercio, que no solo se encarga de la distribución, sino también de una amplia gama de servicios y diferentes tipos de apoyo.

"El objetivo era crear algo que realmente tuviera alma y origen auténtico", explicó Shane Powers sobre la filosofía detrás del proyecto.

"Jolene" apunta al mercado internacional

La nueva marca de Anthony Kiedis ya empezó a distribuirse en algunas ciudades de Estados Unidos y apunta a expandirse rápidamente dentro del sector de bebidas premium. El producto combina café peruano con leche de avena y otros ingredientes naturales, siguiendo la tendencia de bebidas listas para consumir con enfoque saludable.

Un paquete de cuatro latas de café Jolene tiene un precio inicial de 17 y 18 dólares, respectivamente, y también se pueden adquirir paquetes de 12, 24 y 36 latas en línea a través del sitio web de Jolene.

Especialistas consideran que la participación de celebridades internacionales en proyectos vinculados al café puede beneficiar la visibilidad de productores latinoamericanos y abrir nuevas oportunidades comerciales para mercados emergentes como el peruano.

Con este lanzamiento, Anthony Kiedis no solo amplía su faceta empresarial fuera de la música, sino que también pone al café peruano en vitrina internacional. La apuesta del vocalista de Red Hot Chili Peppers confirma el creciente reconocimiento mundial que han alcanzado los productos cultivados en los Andes del Perú.