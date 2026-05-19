Taxista se viraliza al aceptar figuritas del Mundial 2026 como método de pago: "El dinero va y viene, las estampitas no"

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Hay choferes que aceptan el pago de su servicio en efectivo, transferencia e inclusive QR. Sin embargo, un conductor de taxi por aplicativo llevó la creatividad a otro nivel y ha sorprendido a sus pasajeros así como a diversos cibernautas de las redes sociales con una propuesta que parece salida de la fiebre por el inicio del Mundial 2026.

La emoción por la Copa del Mundo sobre ruedas

Uno de los casos que guardan relación con la alegría por la llegada de la Copa del Mundo, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, es la de un conductor de Uber que ha causado furor en la comunidad digital debido a que comenzó a ofrecer rebajas en el costo de su servicio de viaje a cambio de figuritas del campeonato más importante del fútbol.

La situación fue difundida en TikTok por una joven que se hace llamar Fer, cuyo usuario es @viewsfromt, quien publicó un video en su cuenta oficial en el que muestra el momento exacto en el que intentó pagar su traslado y se encontró con una insólita planilla en el interior del automóvil.

"Una figurita repetida pagó mi Uber, no lo puedo creer", escribió la joven en el video que rápidamente empezó a circular no solamente en la plataforma china, sino también en otras como es el caso de Facebook e Instagram.

Una de las cosas más curiosas y jocosas es que el cartel, el cual se encontraba enmicado, tenía una frase particular: "El dinero va y viene... las figuritas que quiero no, acepto figuritas del Mundial como método de pago".

Además, en el mismo texto, el chofer subrayó que si el pasajero tenía alguna estampilla de Erling Haaland, Ousmane Dembélé, James Rodríguez, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi podría considerar obtener un descuento en su viaje. "Pregúntame cuáles más me faltan", finaliza el mensaje.

@viewsfromf una figurita repetida del mundial pagó mi uber, no lo puedo creer 😂 (gracias cristiano) ♬ sonido original - ELEFUTBOL

Video se viraliza y genera diversas reacciones

Como era de esperarse, el video se viralizó en TikTok y llamando la atención de la comunidad digital sobre esta iniciativa refleja hasta qué punto el fenómeno del coleccionismo se ha instalado entre los hinchas, quienes buscan completar el álbum a toda costa antes del inicio del torneo.

"Le daba cambio con figurita", "Volviendo el trueque", "Querido diario hoy cambie plata por oro", "Lo más cercano a la paz mundial", "De cambio le da Messi", "Ese método de pago no lo conocía", fueron algunos comentarios.

La emoción por la llegada del Mundial 2026 se ha evidenciado en las redes sociales en las que un video de TikTok en el que un taxista por aplicativo ofrece un descuento en el costo del viaje de sus pasajeros a cambio de figuritas del álbum de la Copa del Mundo generando diversas reacciones en los cibernautas.