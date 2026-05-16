Campaña del DNI electrónico GRATIS el 21 de mayo: ¿En dónde y quiénes se verán beneficiados?

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación del Estado Civil (Reniec), en coordinación con diversos gobiernos locales, continúa impulsando la modernización de la identidad en el Perú. Conoce quiénes se verán beneficiados con la iniciativa realizada el 21 de mayo.

Reniec: Beneficios del DNI electrónico

Con el objetivo de cerrar las brechas de indocumentación y acelerar la transición hacia la identidad digital, el Reniec sigue instando a la ciudadanía a obtener el DNI electrónico, recordando que desde agosto del 2025 ya no se emiten los documentos tradicionales azul y amarillo, permitiendo ahora acreditar tu identidad de forma presencial y electrónica.

En ese marco, cabe destacar los principales beneficios que ofrece este documento de identididad electrónico en el país. Entre ellos:

Realizar trámites y gestiones de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar, evitándote pérdidas de tiempo en traslados y colas en las oficinas de atención.

de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar, evitándote pérdidas de tiempo en traslados y colas en las oficinas de atención. Gracias a su chip criptográfico se permite acreditar nuestra identidad en el mundo digital y firmar digitalmente.

se permite acreditar nuestra identidad en el mundo digital y firmar digitalmente. Acceder a todos los servicios digitales que el Estado pone a tu disposición (el voto electrónico o tramitar copias certificadas de actas oficiales con pleno valor legal).

Campaña gratuita del DNIe: Lugar y beneficiados

Es así como se da a conocer en redes sociales que con el objetivo de que más peruanos tengan el DNI electrónico, se ejecutará el 21 de mayo una nueva jornada de campaña gratuita. De acuerdo a lo señalado en Facebook, la iniciativa, en coordinación con representantes del Reniec, se dará en un sector de Lima Este.

Los que tendrán la oportunidad de actualizar su documento sin costo alguno serán aquellos que vivan en el distrito de Chaclacayo, en lima. Recuerda que la campaña es con capacidad limitada y es fundamental conocer las restricciones, horarios y requisitos exactos para no quedar fuera.

A diferencia de otras convocatorias, la campaña de este jueves contará con solo 50 cupos, los que serán distribuidos por orden de llegada. La jornada iniciará desde las 10:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. Los beneficiarios con la medida serán menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años a más.

DNI electrónico gratuito en Chaclacayo

Requisitos para la iniciatia sin costo en Chaclacayo

Finalmente, se precisó que los asistentes a esta campaña gratuita en Chaclacayo podrán tramitan tanto el cambio del DNI amarillo (menores) como el DNI azul (adultos) hacia el moderno formato electrónico. Un gran beneficio en la jornada será la toma de foto sin costo, por lo que no es necesario llevar fotografías impresas.

Entre los requisitos para agilizar el trámite serán dependiendo de los siguientes casos:

Para la inscripción de menores : Deben ir acompañados de uno de sus progenitores (padre o madre). Se debe mostrar el DNI físico del niño y el DNI vigente del adulto acompañante.

: Deben ir acompañados de uno de sus progenitores (padre o madre). Se debe mostrar el DNI físico del niño y el DNI vigente del adulto acompañante. Para adultos mayores: Únicamente deberán presentar su DNI en formato físico al momento de solicitar el cambio.

Con el objetivo de cerrar las brechas de indocumentación y acelerar la transición hacia la identidad digital, se reveló que el 21 de mayo habrá una nueva campaña gratuita para obtener el DNI electrónico, pero esta vez en Chaclacayo, en coordinación con el Reniec.