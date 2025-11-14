Renzo Reggiardo ante marchas convocadas para HOY: "No permitamos que los violentos se salgan con la suya"

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, ante las convocatoria a marchas exhortó a los ciudadanos que harán uso de su derecho a la protesta a no permitir que "los violentos" logren su cometido.

Intangibilidad de Plaza San Martín

La Policía Nacional, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao y la Defensoría del Pueblo se unieron para hablar de las medidas que se adoptarán este viernes 14 de noviembre ante las marchas convocadas para hoy y mañana por el colectivo 'Generación Z'.

La MML, como parte de algunas medidas anunció que desde hoy se aplicará la intangibilidad en la Plaza San Martín, un punto que suele ser importante para la reunión durante las manifestaciones. Para ello se desplegaron efectivos de la PNP y el Ejército del Perú, quienes apoyan a los agentes del serenazgo en el resguardo del lugar. Esta acción se irá adoptando en otras plazas del Cercado de Lima.

"Salvaguardando los derechos de las personas de la Plaza San Martín, si hay una serie de mecanismos que se han implementado, que esperemos generen resultados favorables para evitar conglomeración ahí, evitar que se reúnan que se hagan grupos, que hagan sobre todo manifestaciones de carácter político, porque eso es lo que establece la intangibilidad", explicó el burgomaestre.

Cámaras a disposición durante protestas

Asimismo, el líder de la comuna edil recordó que la MML pone a disposición las 764 cámaras de seguridad para que se acceda y observe durante estas marchas y dentro de estás están las 265 cámaras de la ATU, así como 55 cámaras de la PNP. Por otro lado, Reggiardo envió un mensaje a la ciudadanía.

"No permitamos que los violentos se salgan con la suya, registrémoslos. Ustedes los tienen a través de sus cámaras, nosotros a través de las nuestras, publiquémoslo y mostrémoslos si es que realizan actividades violentas. Espero que hoy día no suceda, pero si sucede, estamos todas las autoridades trabajando articuladamente para judicializar aquello que pueda afectar", señaló.

Cabe señalar que, el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, señaló que durante la manifestación 2400 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales serán los encargados de contener a la población por ser los especializados en esta clase de sucesos.

Es en ese sentido que, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo exhortó a la población a no permitir que los "violentistas" se salgan con la suya al deslegitimar la protesta pacífica y señalo que, en caso se de, se les grabe como prueba.