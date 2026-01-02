SUNAT interviene más de 800 pasajeros en el Aeropuerto Jorge Chávez por ingreso de mercancía ilegal

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según informes de la SUNAT, más de 800 pasajeros del Aeropuerto Jorge Chávez fueron intervenidos en la zona de llegadas por no declarar o pretender ingresar mercancía ilegal valorizada en más de 2.2 millones de dólares, evadiendo los controles aduaneros.

Los objetos no autorizados que fueron decomisados son teléfonos celulares de alta gama, perfumes de reconocidas marcas, así como también zapatillas y ropa de alta cotización en el mercado local. También figuran medicinas y vitaminas.

Modalidades utilizadas por intervenidos en el Jorge Chávez

En los últimos dos meses, se incautó mercancía valorizada en más de 200 mil dólares, entre los que se incluían más de 200 teléfonos celulares de alta gama que se pretendían ingresar de manera ilegal.

En dicho caso, SUNAT ordenó la detención de 10 pasajeros y personal de servicio del aeropuerto que se coludieron para intentar pasar una gran cantidad de teléfonos de alta gama evadiendo los controles aduaneros.

Se incautaron más de 200 teléfonos celulares de alta gama.

Cuatro de los intervenidos ya habían sido sentenciados por tráfico de mercancía restringida al no declarar los bienes que estaban ingresando al país con fines de comercialización. Esto va de acuerdo con el Art. 8 de la Ley de Delitos Aduaneros N° 28008, que aplica una pena privativa de libertad no menor de ocho años mi mayor de 12 años.

Otra de las modalidades frecuentemente utilizadas por los pasajeros es camuflarse los teléfonos celulares en el cuerpo, lo que igualmente se detecta cuando pasan por los equipos de rayos X ubicados en la salida de vuelos internacionales.

En esa línea, otros utilizan cajas de productos diferentes como chocolates o dulces para engañar y poder ingresar dichos aparatos electrónicos o medicinas. Cuando son muy grandes, los desarman y camuflan en varias maletas.

Si eres un viajero que regresa del extranjero, la SUNAT te exhorta a revisar la web o app de Bienvenido al Perú para verificar correctamente si los artículos o cantidad de artículos que traen son restringidos o deben ser declarados para evitar multa o sanción.

Extranjeros indignados por cobro de la TUUA

A inicios de diciembre, desde el Jorge Chávez, extranjeros que llegaron al país por escala manifestaron su indignación por el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional.

Comentarios como "está muy mal", "sin aviso" o "un robo", fueron parte de las primeras expresiones de los pasajeros provenientes de vuelos internacionales en el primer día del cobro de la TUUA en el Aeropuerto Jorge Chávez iniciado este 7 de diciembre.

