La Victoria: Denuncian a madre por fingir la muerte de su hija para no devolver dinero de promoción escolar

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grupo de padres de familia denuncian que la tesorera del aula de sus hijos inventó el fallecimiento de su hija adolescente para no devolver el dinero recaudado para la fiesta de promoción. El caso en La Victoria ha generado indignación en el país.

Denuncian a madre por no devolver dinero de promoción

Llega fin de año y con ello, los padres de familia hacen distintas actividades para recaudar el dinero suficiente que les permita realizar la fiesta de promoción escolar de sus hijos y ellos puedan tener una grata experiencia y recuerdos al lado de sus compañeritos. Sin embargo, esto no sería posible para una de las aulas del Instituto Educativo Inicial N.º 056 'Nuestra Señora María Auxiliadora', ubicado en la zona de Apolo, en La Victoria.

Padres de familia del "aula verde" denunciaron públicamente a Lorena Frías, la tesorera, encargada de guardar el dinero que serviría para cubrir los gastos de la ceremonia de clausura, el local para la fiesta y la impresión de los anuarios. Según lo revelado, la mujer habría recibido S/6 mil durante el año.

Sin embargo, al acercarse la fecha del evento programado para diciembre, la mujer cortó todo tipo de comunicación, dejando a los padres completamente desconcertados.

"Soy Éber Taquila, presidente del aula verde. La señora Lorena Frías se quedó con el dinero de la promoción. Todos los padres presentes reunimos el dinero, se le entregaron S/6 mil. No ha pagado ni los anuarios ni el local para la ceremonia", expresó uno de los afectados al programa de 'Arriba Mi Gente'.

Fingió la muerte de su hija e hizo un funeral

Otra madre reveló que le estuvieron depositando a Lorena Frías desde el mes de julio y cada progenitor tiene un saldo a favor de S/500. Tras los reclamos, la mujer reapareció en los grupos de WhatsApp informando que su hija de 15 años estaba internada en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins en UCI.

Días después, Lorena Frías compartió fotos que simulaban un velorio, con flores, velas y un féretro, dando a entender que la menor había fallecido. Conmovidos por la tragedia, los padres expresaron sus condolencias y decidieron no seguir insistiendo con la deuda. Sin embargo, fue grande su sorpresa de que los yapes que enviaba eran falsos y en especial, que ¡su hija no estaba muerta!

Según detallaron, la mentira fue descubierta cuando fueron a la casa de la denunciada y la persona que les abre la puerta es la niña que se suponía había fallecido.

"Estamos buscando apoyo de la policía, porque la hija está viva. Es una burla al dolor ajeno y a nuestro esfuerzo de todo el año", reclamó una de las madres afectadas por el aparente fraude que dejaría a 20 niños sin fiesta de promoción.

¿Qué respondió la madre denunciada?

De acuerdo con los denunciantes, la mujer argumentaba que el dinero debía depositarse en su cuenta personal, pues aseguraba que la verdadera tesorera del grupo era extranjera y que por ello no podía manejar los fondos. Además, al ser confrontada por el grupo de padres indignados, abrió la puerta de su hogar y solo atinó a decir:

"Por favor, quiero hablar con alguien, no me graben, por favor", antes de cerrar violentamente el portón, evitando cualquier diálogo.

Tras la presión mediática, se reportó que Lorena Frías devolvió S/3 mil, pero ello no sería suficiente para que los niños puedan seguir con su ilusión de la fiesta de promoción. Los padres exigen el apoyo de la PNP para que les devuelvan todo su dinero.

Es así como una promoción del Instituto Educativo Inicial N.º 056 en La Victoria estaría en duda. Padres denuncian que la tesorera del aula de sus hijos fingió la muerte de su hija para no devolver el dinero recaudado para su fiesta de fin de año.