Elecciones 2026: Más de 2 millones de peruanos tienen el DNI vencido y NO podrán votar

Llegó el año 2026 y, con él, inicia la cuenta regresiva para las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, más de 2 millones de ciudadanos pertenecientes al padrón electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), figuran con el DNI vencido.

Al momento del cierre del padrón electoral oficial, que se dio el pasado 14 de octubre del 2025, se ha identificado un total de 2,001,447 ciudadanos no aptos para la votación debido a que no han renovado su Documento Nacional de Identidad. Este grupo representa el 7.32% del registro electoral.

Según lo exige la normativa electoral, el DNI de un votante debe estar vigente al momento de acudir a la mesa de sufragio. Esto aplica tanto para el DNI azul como para el DNI electrónico. De encontrarse vencido, no podrá votar.

¿Aun hay oportunidad de renovar mi DNI antes de las Elecciones 2026?

Si tu documento de identidad figura como vencido actualmente, aun estás a tiempo. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que si un ciudadano renueva ahora su DNI vencido, este nuevo documento sí será válido para votar.

Es decir, siempre que su identificación personal esté vigente el día de la elección, la persona podrá votar. Según la Reniec, lo importante es que el DNI presentado en la mesa de sufragio esté vigente, independientemente de cuándo se haya efectuado la renovación.

Información del padrón electoral para las Elecciones 2026

Meses atrás, el JNE aprobó el padrón electoral elaborado por el Reniec, cuyas cifras establecen que el total de ciudadanos habilitados para votar supera los 27.3 millones.

Esta aprobación se llevó a cabo dentro del cronograma electoral vigente, lo que garantiza la continuidad, seguridad y transparencia del proceso electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.

La distribución de votantes a nivel nacional es de 1,662,073 personas, mientras que en el extranjero es de 339,374 personas. Según género, 920,058 son mujeres y 1,081,389 son hombres.

Actualmente, el proceso electoral se encuentra en la etapa de evaluación, publicación y tachas. Esta concluirá el 14 de marzo con la definición final de las candidaturas para los comicios del 12 de abril.

Además, el Reniec ya ha puesto a disposición del público el Dashboard "El Padrón Electoral en Cifras", para que los peruanos consulten información detallada por edad, sexo, departamento y lugar de votación, tanto en el Perú como en el exterior.

