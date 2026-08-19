Renzo Reggiardo sobre las acciones frente a la inseguridad: "Nadie puede pensar que la presidencia tiene que traer resultados de inmediato"

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori pidiendo paciencia a la población frente a las acciones en contra la inseguridad ciudadana, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo mostró respaldo a estos comentarios ya que afirma que los avances se darán de forma paulatina.

Alcalde de Lima se pronuncia ante las acciones en contra la inseguridad ciudadana

En declaraciones a Exitosa, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo que la población debe dar tiempo al Gobierno para mostrar resultados frente a la inseguridad. Sin embargo, reconoció que la paciencia de los ciudadanos se agota ante la persistencia de los hechos delictivos.

Asimismo, el burgomaestre consideró comprensible que los resultados del Gobierno no se produzcan de manera inmediata y señaló que estos deberán llegar de forma paulatina. No obstante, destacó la importancia de que la presidenta de la República exprese públicamente su compromiso con la lucha contra esta problemática.

"Es entendible. Nadie puede pensar que la presidencia de la República tiene que traer resultados de inmediato; no va a ser posible. Eso tendrá que ir llegando de forma paulatina. Pero sí es importante escuchar, de parte de la más alta autoridad, su compromiso con la lucha contra este flagelo que tanto daño nos está haciendo. Es importante escuchar que va a tomar decisiones drásticas, severas, duras y que, seguramente, llegarán en los próximos días", afirmó el burgomaestre

Renzo Reggiardo afirma que la población esta cansada de la situación

Siguiendo esa línea, el representante de la Municipalidad de Lima mencionó que los ciudadanos están cansados en que no haya mejora en la situación frente a la inseguridad ciudadana, pidiendo que los resultados se den lo más pronto posible.

"La paciencia se agota. La población está bastante cansada de seguir viendo todos los días cómo, cuando nos levantamos, prendemos los televisores, las radios y escuchamos que hay incidencia delictiva. Evidentemente, la población está bastante fastidiada e impaciente y espera que los resultados lleguen a la brevedad. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Ustedes siempre nos dan cobertura y seguiremos en esa línea", expresó Renzo Reggiardo.

Finalmente, los comentarios del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo comprenden la situación a la que se enfrenta el Gobierno de Keiko Fujimori frente a la inseguridad ciudadana, afirmando que los resultados no pueden ser inmediatos dada la complejidad de la problemática que ataca el territorio nacional desde hace años.