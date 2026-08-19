Diealis reaparece tras denuncia por agresión y llama la atención con mensajes religiosos

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Diego Aliaga Huamán, conocido como Diealis, reapareció en redes sociales luego de los cuestionamientos y la denuncia por agresión física que enfrentó. Esta vez, el streamer mostró una nueva etapa personal, marcada por cambios en su alimentación y sus mensajes religiosos.

Diealis reaparece tras denuncia

El pasado 12 de agosto, Diealis volvió a compartir contenido en sus redes sociales, pero esta vez con un mensaje muy distinto al que acostumbraba mostrar. El streamer comenzó a realizar devocionales, un espacio diario dedicado a la búsqueda espiritual mediante la lectura de la Biblia, la reflexión y la oración.

Incluso, Diealis explicó que ya había iniciado esta práctica días antes, pero decidió compartirla públicamente con sus seguidores. En sus transmisiones y publicaciones empezó a comentar lo que entendía de las lecturas bíblicas, además de contar algunas experiencias personales y brindar consejos.

Durante uno de estos momentos, Diealis reflexionó sobre la importancia de dejar de intentar controlar las situaciones y permitir que las cosas ocurran de acuerdo con la voluntad de Dios.

"Es importante dejar de manipular, y esto va para ustedes, las acciones que quiere que Dios haga por ti, sino dejar que se haga su voluntad", comentó.

La transformación también alcanzó otros aspectos de su vida. El creador de contenido contó que realizó cambios en su alimentación y que actualmente está enfocado en esta nueva etapa espiritual, alejándose de algunas prácticas que, según reconoció, ya no quiere mantener.

Diealis deja atrás su pasado

Este cambio llega después de una etapa complicada para Diealis. Cabe recordar que al streamer se le abrió una investigación judicial por presunta agresión física y tentativa de feminicidio contra Verónika Rojas, quien lo denunció por haberla golpeado y asfixiado momentáneamente dentro de un vehículo.

En medio de este contexto, Diealis habló sobre las decisiones que tomó anteriormente y reconoció que llegó a sentirse sobrepasado por lo ocurrido en su vida. "Yo ya no pude más con todo lo que pasó en mi vida", manifestó en su TikTok.

"No podía más ser esa persona que hacía tanto daño, que mentía, que escondía las cosas, que estaba en pecado todos los días. Hacía contenido que no iba acorde con los valores que yo creía tener porque consideraba que era parte del producto que tenía que vender", agregó.

Ahora, el streamer asegura que busca dejar atrás esa versión de sí mismo y continuar con el proceso que ha iniciado. "Sigo trabajando todos los días en dejar esas cosas atrás y que todo sea la voluntad de Dios", añadió.

Así, Diealis reapareció tras la denuncia por agresión y sorprendió al público al mostrar un acercamiento a la religión a través de sus mensajes religiosos, devocionales y reflexiones bíblicas.