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Corte de AGUA en Lima el 20 de agosto: conoce los distritos afectados y horarios, según Sedapal

¿Por más de 10 horas sin agua el 20 de agosto? Conoce qué distritos de Lima se verán afectados con el corte programado, así como los horarios del restablecimiento del servicio, según Sedapal.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima.
Sedapal anuncia corte de agua en Lima. (Composición Exitosa)

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/08/2026

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Sedapal informa que habrá corte de agua programado para el jueves 20 de agosto. Descubre qué distritos de Lima se verán afectados con la medida y en qué horarios será la interrupción temporal del servicio. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de agua el 20 de agosto, según Sedapal: esto se sabe

Según el cronograma difundido por Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, diferentes sectores de la capital tendrán una suspensión temporal del servicio debido principalmente a trabajos de limpieza de reservorios y empalme de tuberías.

El objetivo de esas labores técnicas es poder seguir optimizando el suministro y brindar un servicio de calidad a sus usuarios. En el marco del corte de agua, la empresa pide a la ciudadanía que identificó si su vivienda se verá afectada, a tomar medidas previsionales desde ya como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico.

La duración de la interrupción y del restablecimiento del servicio de agua se dará dependiendo del tipo de intervención que se ejecutará en diversos distritos de Lima el jueves. Por ello, se aconseja revisar el cronograma detallado de Sedapal.

Distritos afectados por el corte de agua: zonas y horarios

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el jueves 20 de agosto:

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En Chorrillos

  • Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. en A. H. Santa Teresa de Villa, A. H. Santa Teresita de Villa, A. H. Santa Teresa de Chorrillos, A. H. Viñas de Ate, A. H. Villa Venturito, A. H. Villa Venturo, Coop. Viñas de Ate.

En San Juan de Miraflores

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en Urb. San Juan zona D, Urb. San Juan zona C.

Sin agua en Ate

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Áreas de Ate donde será el corte de agua en Lima el jueves 20 de agosto.
Áreas de Ate donde será el corte de agua en Lima el jueves 20 de agosto.

Áreas afectadas en Comas

  • Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en urb. Popular San Juan Bautista, urb. La Alborada, urb. Popular San Carlos.

Sectores del corte de agua en San Juan de Lurigancho

Sectores donde será el corte de agua en SJL.
Sectores donde será el corte de agua en SJL.

En Miraflores

  • Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Miraflores. Cuadrante: av. 28 de Julio, av. La Paz, Malecón La Reserva, av. José Larco.
  • Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Miraflores, urb. San Antonio. Cuadrante: av. Casimiro Ulloa, av. Paseo de la República, av. Ricardo Palma, av. Ernesto Diez Canseco, av. Alfredo Benavides.

Así que ante el anuncio del corte de agua programado para el 20 de agosto, se aconseja llenar los baldes desde ya. No olvides revisar el cronograma de Sedapal para identificar los distritos de Lima que se verán afectados con la medida.

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