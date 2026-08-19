SISMO de magnitud 4.8 remeció Lima: ¿Se activa alerta de tsunami HOY, 19 de agosto? Marina de Guerra del Perú se pronuncia

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un movimiento telúrico de magnitud 4.8 se registró la madrugada de este miércoles, 19 de agosto. El epicentro se ubicó a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú.

¿Se activa alerta de tsunami tras el sismo de 4.8?

La Dirección de Hidrografía y Navegación mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y de posibles alteraciones que puedan representar un peligro para las zonas costeras del Perú.

Ante este tipo de eventos, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar compartir información no confirmada que pueda generar alarma innecesaria

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú precisaron que el movimiento de este miércoles, 19 de agosto no genera tsunami en el litoral peruano.

#ÚltimoSismoCercano

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

19-08-26 05:28:02

Magnitud: 4.8 Mw

Referencia: 42 km al SO de Lurín, Lima - Lima

Profundidad: 42.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/fR3iXwlbfO — Hidrografía Perú (@DHN_peru) August 19, 2026

El ruido que acompañó al movimiento sísmico

El sismo de magnitud 4.8 registrado hoy también sorprendió a numerosos ciudadanos por un fuerte ruido que se percibió antes o durante el movimiento. Esta sensación no necesariamente significa que el temblor haya sido más intenso, sino que está relacionada con la forma en que las ondas sísmicas se propagan y con las vibraciones que generan en el suelo y las estructuras.

Durante un sismo se producen diferentes tipos de ondas. Entre ellas están las ondas P, que son las primeras en llegar debido a que se desplazan a mayor velocidad, y posteriormente las ondas S, que suelen generar movimientos más perceptibles y de mayor amplitud.

Aunque las ondas sísmicas no constituyen un sonido audible en el mismo sentido que una voz o una música, las vibraciones que producen pueden generar ruidos que sí son percibidos por las personas. El movimiento de paredes, ventanas, puertas, muebles y otros elementos de una vivienda puede provocar crujidos, golpes o sonidos similares a una explosión o estruendo.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El sismo de magnitud 4.9 registrado en Lima este 19 de agosto generó preocupación entre los ciudadanos. Desde Puente Nuevo, pasajeros reaccionaron al temblor que se sintió en distintos puntos de la capital.



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📺... pic.twitter.com/ctOjmReQwa — Exitosa Noticias (@exitosape) August 19, 2026

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir entre las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Es así que, el sismo de magnitud 4.8 registrado esta madrugada cerca de Lurín vuelve a recordar la importancia de estar preparados ante cualquier emergencia. Aunque no se han reportado daños tras el movimiento, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras y contar con una mochila de emergencia para afrontar posibles eventualidades.