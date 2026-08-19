María Pía Copello IMPACTA al confesar que le fueron infiel: reveló con detalles lo sucedido

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noticia que se encuentra en 'boca de todos' y que ha acaparado las planas del espectáculo nacional es el ampay de la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, en comprometedoras escenas con un amigo en una discoteca de Miraflores. En medio de este contexto, María Pía Copello impactó al revelar que ella también fue víctima de infidelidad.

María Pía Copello revela que le fueron infiel

La exconductora de Esto es Guerra aprovechó el ambiente mediático generado a partir de las imágenes comprometedoras de la pareja de Víctor Caballero para revelar a nivel nacional que ella también sufrió por una pareja que le fue infiel.

La también empresaria se tomó un momento en la programación de su programa de YouTube 'Sin + qué decir' para dar a conocer con lujo de detalles el nefasto episodio que le tocó sobrellevar cuando le engañaron.

Según relató, un enamorado que tuvo en el pasado utilizaba un método particular para poder tener la oportunidad de salir a fiestas. Resulta que él se peleaba con ella los fines de semana para tener la opción de disfrutar sin mayor preocupación.

"Yo tuve un enamoradito que siempre se peleaba los fines de semana conmigo. El viernes ya por cualquier se peleaba. El sábado yo estaba triste en mi cama y el domingo a las 7 de la mañana me entra una llamada de una chica x", manifestó la influencer.

Le quitó regalos a su enamorado del pasado

Cabe señalar que, María Pía Copello agregó que tiempo después descubrió que la fémina con la que su pareja de aquel entonces la engañaba lo descubrió con otra mujer.

Además, la exconductora de televisión reveló que al descubrir de la falta de respeto que había cometido su novio en su relación decidió por ir al domicilio de este para llevarse algunos presentes que ella le había obsequiado y que de alguna u otra forma se vengó a su modo por lo que le hizo.

"Era la enamorada de un amigo y me dice: '¿sigues con tal?' proque ayer fulanito de tal ha estado con esta chica y parecía su enamorada. Agarré y me fui a su casa, hablé con su mamá", manifestó.

Como vemos, en medio de la polémica por el ampay protagonizado por la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, quien fue captada besando a un amigo en una discoteca, la exfigura televisiva María Pía Copello aprovechó este contexto para confesar la vez que fue víctima de la infidelidad por un enamorado del pasado que se peleaba con ella para poder salir los fines de semana.