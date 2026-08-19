Precio del dólar HOY en Perú: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio este miércoles 19 de agosto?

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado sobre el precio y la cotización del tipo de cambio del dólar en la apertura de la jornada de este miércoles 19 de agosto te permitirá tomar decisiones más acertadas y cuidar mejor tu poder adquisitivo.

Dólar hoy en Perú: revisa el precio y tipo de cambio oficial

Si eres de los que realiza pagos, transferencias o compras con dólares en el mercado cambiario peruano, deberías tener en cuenta primero cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense de forma diaria, ya que el precio puede variar debido a distintos factores nacionales e internacionales.

El precio del dólar también tiene importancia para las personas y empresas que realizan operaciones vinculadas con el comercio exterior, importaciones, viajes o pagos internacionales, por lo que el valor de la moneda se convierte en el indicador económico más consultado.

En ese sentido, para anticiparte a los cambios y cuidar mejor tu economía, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar en Perú en la mañana de este miércoles 19 de agosto, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que te mostramos a continuación para que no te dejes sorprender al momento de comprar o vender dólares:

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza y cuál es el tipo de cambio este martes 18 de agosto? Lee también COMPRA VENTA S/3,356 S/3,362

¿Tendencia a la baja? De acuerdo a los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, se ve una leve variación en comparación al día de ayer, martes 18 de agosto, donde la cotización del tipo de cambio oficial para la compra en Perú fue de S/3,358 mientras que la venta estaba a S/3,370.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 19 de agosto

Para conocer el precio del dólar hoy en Perú, es recomendable revisar fuentes oficiales y actualizadas, como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la Sunat. Sin embargo, también es posible consutar las cotizaciones publicadas por bancos y casas de cambio antes de realizar una operación.

La cotización del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio se ve influenciado por la ley de oferta y demanda. De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el dólar 'Ocoña' presenta los siguientes valores en la mañana de este miércoles 19 de agosto:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,350 | Venta S/3,370.

Precio y cotizació del tipo de cambio del dólar paralelo hoy 19 de agosto.

Así cerró el dólar ayer, martes 18 de agosto

Según la información publicada por el BCRP, el precio del dólar cerró ayer, martes 18 de agosto en 3,3650 (con apertura de 3,3590), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3584, con un máximo de 3,3640 y un mínimo de 3,3560.

De esa manera, revisar a tiempo cuál es el precio del dólar hoy en Perú y la cotización del tipo de cambio en la apertura de este miércoles 19 de agosto, te permitirá tomar mejores decisiones financieras. Ten en cuenta que el valor puede variar dependiendo del establecimiento, banco o casa de cambio donde se realice la operación.