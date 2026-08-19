Sismo de magnitud 4.8 en Lima: ¿Por qué no sonó la alarma sísmica segundos antes del movimiento?, IGP responde

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego del sismo reportado esta mañana del miércoles 19 de agosto, que tuvo una magnitud de 4.8 con epicentro en el distrito de Lurín, Lima un aspecto que ha llamado la atención de los ciudadanos es por qué no sonó la alarma sísmica segundos antes del movimiento.

Temblor reportado esta mañana del 19 de agosto

Frente al reciente movimiento telúrico reportado este 19 de agosto a las 5:28 a.m. que tuvo una magnitud de 4.8 en Lurín, el Instituto Geofísico del Perú por medio del presidente de la institución, Hernando Tavera expresó las acciones que se deben tener en cuenta ante un eventual sismo en la capital.

"El sismo es uno más de los que ocurren a nivel nacional cada año. Lo que sí creo es que estamos un poco preocupados por el entorno que hemos vivido durante estas últimas semanas. Pero también creo que esa preocupación ya debe haber dado frutos, en el sentido de que ya deberíamos haber revisado nuestra vivienda, nuestras rutas de escape y haber aprendido", expresó el especialista.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0565

Fecha y Hora Local: 19/08/2026,05:28:02

Magnitud: 4.8

Profundidad: 42 km

Latitud: -12.46

Longitud: -77.20

Intensidad: III Lurín

Referencia: 42 km al SO de Lurín, Lima - Limahttps://t.co/hEzxLrT39x — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 19, 2026

Sismo en Lurín, ¿por qué no sonó la alarma?, IGP responde

En diálogo con Exitosa, el presidente del (IGP), Hernando Tavera, explicó por qué no se activó una alarma tras el sismo de magnitud 4.8 registrado en Lima. El especialista señaló que el Perú aún no cuenta con un sistema oficial de alerta sísmica que advierta a la población ante estos movimientos telúricos.

"En el país todavía no existe un sistema oficial que brinde esa información. Hay pruebas que se están realizando y, entiendo, se trata de eso. Pero, más allá de que suene o no la alarma, es importante que sepamos qué hacer en casa", señaló.

¿Qué acciones se deben tomar ante un sismo?

Hernando Tavera, explicó que los sismos que se registran en el país tienen su origen en la colisión de la placa de Nazca con la placa Sudamericana, un proceso geológico que comenzó hace millones de años y que continuará de manera permanente.

Apenas se sienta el movimiento, hay que actuar inmediatamente: ubicarse en zonas seguras y, si es posible, salir a un espacio abierto. Ahí está la solución. No pongamos nuestras esperanzas en que nos llegue una alarma o no; de lo que se trata es de asegurar nuestras vidas", expresó el presidente del IGP.

Finalmente, el IGP señaló que la actividad sísmica seguirá siendo una constante en el territorio nacional, por lo que consideró fundamental tomar en cuenta las lecciones aprendidas pese a que no haya sonado la alarma sísmica.