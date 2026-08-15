Presidenta Keiko Fujimori y titular del Poder Judicial abordan acciones conjuntas contra la inseguridad y criminalidad

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, y la titular del Poder Judicial, Janet Tello, se reúnen para abordar acciones conjuntas destinadas a fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad en el Perú.

Keiko Fujimori y Janet Tello: abordan acciones contra la inseguridad

A través de su cuenta oficial de X, la Presidencia del Perú informó que en la mañana de este sábado 15 de agosto, la mandataria Keiko Fujimori y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se reúnen para evaluar acciones conjuntas que permitan fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad que afecta al país.

De acuerdo al anuncio, que fue respaldado por una publicación del PJ, el encuentro tuvo como uno de sus principales ejes, temas relacionados con el Sistema Nacional Especializado de Justicia en Flagrancia Delictiva, así como la necesidad de reforzar la coordinación entre las instituciones del Estado (Policía, el Ministerio Público) frente al avance de hechos delictivos que afectan a diferentes regiones del país.

Como se sabe, la inseguridad ciudadana se mantiene como uno de los principales problemas que genera preocupación a nivel nacional. Los casos de extorsión, robos, sicariato y otras modalidades delictivas han generado demandas para que el Estado adopte medidas más firmes y mejore la capacidad de prevención, investigación y sanción.

Reunión para fortalecer el sistema de justicia en Perú

Según el comunicado, el encuentro entre Keiko Fujimori y Janet Tello también contó con la presencia del primer ministro, Luis Galarreta, así como los titulares del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaunde; y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

#Ahora La presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostiene reunión de trabajo con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Participa el primer ministro y los titulares de Interior, Defensa y Justicia.



Se abordan acciones conjuntas frente a la inseguridad ciudadana y... pic.twitter.com/5x95LPhfL6 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 15, 2026

Keiko Fujimori reafirma que respetará la independencia de poderes

Como se sabe, no es la primera vez que Keiko Fujimori, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se encuentran. El 4 de agosto, la jefa de Estado participó de la sesión solemne por el Día del Juez y la Jueza, donde aprovechó la oportunidad para expresar el absoluto respeto de su Gobierno a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, al Estado de derecho y a la institucionalidad democrática.

Incluso, saludó las líneas de acción de la actual gestión en el Poder Judicial, a cargo de Janet Tello, para que la justicia sea célere y oportuna. Además, la hija de Alberto Fujimori subrayó su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial.

De esa manera, el sábado 15 de agosto, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, y la titular del Poder Judicial, Janet Tello, se reúnen para coordinar acciones contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad en Perú. También abordan el fortalecimiento de las unidades de flagrancia.