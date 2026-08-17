Renzo Reggiardo llegó a Villa El Salvador tras emergencia por intensas lloviznas: "No estamos preparados como ciudad"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, llegó al distrito de Villa El Salvador para supervisar las labores que comenzaron a realizarse desde la madrugada para retirar la acumulación de agua que se reportó luego de las intensas lloviznas que ocurrieron la noche del domingo 16 de agosto.

Alcalde de Lima llegó al distrio de Villa El Salvador

De acuerdo a su visita, el burgomaestre informó sobre las labores de atención tras las intensas lluvias y aniegos registrados en Villa El Salvador. Asimismo, destacó la labor del trabajo conjunto de la comuna frente a esta emergencia, indicando que se han retirado 115 mil galones de aguas servidas.

"Se han retirado 115 mil galones de agua durante todas estas horas, lo cual saludo a la actividad que han realizado algunas autoridades, nuestra Gerencia de Riesgos y Desastres, Emape como empresa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, hemos dispuesto de 5 camiones cisternas con 5 mil galones, personal operativo, personal para apoyar el control, orientación y ordenamiento del tránsito", expresó el alcalde de Lima.

A su llegada, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció ante la emergencia generada por las intensas lluvias que afectan a diversos sectores de Lima Sur. La autoridad reconoció las dificultades de la ciudad para responder ante este tipo de eventos y señaló que se requiere fortalecer las medidas de prevención y atención de emergencias.

"Esto nos salta en la cara, esto nos advierte que no estamos preparados como ciudad para afrontar esta situación de las lluvias y los desastres naturales. Pero estamos trabajando arduamente para contrarrestar la insania de la naturaleza que aparece de cuando en cuando y esto es un ejemplo claro", afirmó.

¿Cuántas personas de Villa El Salvador han sido afectadas por las intensas lluvias?

Renzo Reggiardo señaló que se trata de una situación extraordinaria, debido a que el fenómeno de El Niño registrado no había sido previsto en años anteriores y Lima no suele enfrentar lluvias de gran intensidad, por lo que hay 56 personas afectadas.

"Lo que ha sucedido con los aniegos y con este desborde de aguas servidas que sin ninguna duda ha generado un gran problema en la población, en 56 vecinos de la zona, todos debidamente empadronados y se va a activar el seguro que Sedapal tiene para poderlos atender en sus necesidades que han sido afectadas por esta situación", manifestó.

Finalmente, el accionar de Renzo Reggiardo al llegar a Villa El Salvador tras emergencia por intensas lloviznas que se reportó el pasado domingo 16 de agosto.