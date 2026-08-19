Temblor de 4.8 en Lima: ¿Cuántos sismos se han registrado en Perú en lo que va del año?

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sismo de magnitud 4.8 registrado en la madrugada de este miércoles 19 de agosto, al suroeste de Lurín, volvió a poner en alerta a la población de Lima y recordó que el Perú se encuentra en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta.

El país forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una intensa actividad tectónica y volcánica. Ante este nuevo movimiento, surge la necesidad de conocer cómo ha sido el comportamiento sísmico en el país durante 2026. ¿Cuántos eventos se han registrado hasta la fecha?

Más de 500 sismos registrados en 2026

De acuerdo con las estadísticas del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entre el 1 de enero y este miércoles 19 de agosto se han registrado 565 eventos sísmicos en el territorio nacional, cifra que incluye el movimiento de magnitud 4.8 ocurrido durante la madrugada y percibido en distintos puntos de Lima.

Solo en agosto se han reportado 51 sismos, una cifra que refleja la constante actividad sísmica del país y que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de que la población conozca las medidas de prevención y esté preparada ante un eventual movimiento de mayor intensidad.

La intensidad de estos eventos registrados en el Perú osciló entre los 3.5 y 5.7 de magnitud y la intensidad llegó a VII en la Escala de Mercalli Modificada. La magnitud mide la energía liberada por un sismo, mientras que la intensidad refleja cómo fue percibido por la población y el nivel de daños ocasionados.

Sismos registrados hasta hoy

¿Qué regiones y meses concentraron más sismos?

La actividad sísmica en el Perú no se distribuye de manera uniforme. Los registros del CENSIS del IGP permiten identificar qué meses y regiones concentraron la mayor cantidad de movimientos telúricos en lo que va de 2026.

Julio fue el mes con más sismos, acumuló 115 eventos telúricos, seguido por mayo, con 83, y junio, con 75. Estos registros muestran que la actividad sísmica puede variar considerablemente de un mes a otro, por lo que un periodo con menos temblores no significa que haya desaparecido el riesgo.

El evento que dejó las consecuencias más graves en lo que va del año ocurrió la noche del 18 de julio en Junín. El sismo alcanzó una magnitud de 5.4 y tuvo su epicentro en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca. El movimiento dejó cinco personas fallecidas, decenas de heridos, viviendas colapsadas, infraestructura pública afectada y cortes del servicio eléctrico en Huancayo, Chupaca y otras localidades.

Después del movimiento principal, el IGP registró varias réplicas en la zona, manteniendo la actividad sísmica en el sector durante los días posteriores.

Entre las regiones con mayor número de sismos reportados durante el año destaca Arequipa, con 92 eventos, seguida de Lima, con 66, e Ica, con 56. La presencia de estas regiones entre las zonas con mayor actividad está relacionada con el contexto tectónico del territorio peruano y su ubicación frente a una de las zonas de mayor interacción de placas.

Además, durante el año se reportaron movimientos de magnitudes entre 4.5 y 5.0 frente a las costas de Ica, Arequipa, Lima y Junín, así como en zonas de la Amazonía peruana. La mayoría no ocasionó daños de consideración y presentó intensidades de entre II y IV, consideradas leves o moderadas.