Vehículo del Congreso termina de cabeza en vía exclusivo del Metropolitano: "Había un charquito de agua"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un vehículo del Congreso de la República terminó volcado en el carril exclusivo del Metropolitano, en el Cercado de Lima. El accidente se dio a la altura de la estación Central, en medio de la Vía Expresa Paseo de la República.

Conductor minimizó accidente

Exitosa logró conversar brevemente con el conductor de la unidad siniestrada quien expresó que para él lo sucedido no ha sido un accidente y es común que ocurran estos hechos.

"Estoy completamente bien. [¿No calculó bien?] No, había un charquito de agua. (...) [Acá ha generado un accidente, varias personas están afectadas] Disculpa hermano, acá no ha habido nada de accidente. [Pero el carro ha terminado volteado] Si, pero es normal ", sostuvo.

El accidente se produjo alrededor de las 5:10 a. m. cuando comenzaba la circulación del Metropolitano, lo que ocasionó una demora en el servicio.

ATU informó de demoras

Por lo sucedido, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao informó que debido a la volcadura del vehículo en la vía exclusiva, a la salida de la estación Central en sentido sur, se presentarían demoras y por eso desplegaron personal de la ATU y la PNP para garantizar la continuidad del servicio.

1/2 🚨 #ATUInforma

Debido al despiste de un vehículo que quedó volcado en la vía exclusiva del Metropolitano, a la salida de la estación Central en sentido sur, se presentan demoras en el servicio. pic.twitter.com/fKMojCuLgl — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 7, 2026

Tras una hora y media de congestión, la ATU procedió a informas que la vía se encontraba libre y apta para que los buses circulen luego de que una grúa se llevó la unidad afectada.

Las cámaras de Exitosa lograron registrar el transporte del vehículo, por parte de una grúa que prefirió ir en retroceso, en sentido contrario al tránsito, pudiendo generar otro accidente, todo para que los medios no continúen grabando el auto.

🚨 #ATUInforma | Actualización

Se liberó la vía exclusiva del Metropolitano tras el retiro del vehículo que quedó volcado a la salida de la estación Central, en sentido sur.



✅ Los buses circulan con normalidad. pic.twitter.com/6wb4F4Yenz — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 7, 2026

A estas horas de la mañana, el flujo del tránsito del Metropolitano ha sido reestablecido tras retirar el vehículo, sin embargo, las investigaciones policiales deberán determinar cómo sucedió el accidente y las responsabilidades correspondientes, tomando en cuenta de que se trata de una unidad perteneciente a un poder del Estado, el Congreso de la República.

Con el pasar de las horas, desde el Parlamento deberán informar quien era este conductor y qué hacía manejando haciendo uso de la vía exclusiva del Metropolitano.