Crimen en Chorrillos: Sicario acribilla de 17 disparos a presunto narcotraficante

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia volvió a golpear al distrito de Chorrillos. Un hombre de entre 33 y 36 años fue asesinado a balazos la mañana del 23 de febrero en la comunidad de San Juan de La Libertad. El crimen captado por cámaras de seguridad, muestra la frialdad con la que actuó el atacante.

La víctima se encontraba saliendo de una tienda de repuestos para motos. Según las primeras informaciones, había salido de prisión hace pocos días y registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con un ajuste de cuentas.

En las imágenes se observa a un joven que baja de la vereda mientras escribe en su celular. Se acerca a la puerta del local, parece saludar a la víctima que estaba saliendo con su motocicleta. Ambos esperan que saquen el vehículo del taller, sin imaginar lo que ocurriría segundos después.

Ataque directo y sin aviso

De pronto, un sujeto con polera blanca y capucha aparece en escena. Lleva el arma en ambas manos y dispara sin mediar palabra. La víctima cae al pavimento tras los primeros impactos.

El agresor no se detiene. Según el conteo policial, se hallaron 17 casquillos en la zona, lo que evidencia la intensidad del ataque. Testigos señalaron que el sicario huyó en una moto lineal, pero regrespo desde la parte baja de la avenida para disparar nuevamente, incluso cuando el hombre ya estaba sin vida.

El cuerpo quedó tendido junto a la motocicleta, en medio de la conmoción de vecinos y comerciantes. Todo ocurrió a plena luz del día, lo que generó temor en la zona.

El crimen que ocurrió desde tempranas horas, dejó impactados a vecinos de la zona.

Investigación en curso

Efectivos policiales de la comisaría de Mateo Pumacahua llegaron al lugar para acordonar el área y realizar el levantamiento del cadáver. Peritos recogieron los casquillos y revisan las cámaras de seguridad para identificar al responsable.

De acuerdo con la modalidad del crimen, los investigadores manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas. Sin embargo, será la Policía Nacional la que determine con precisión el móvil tras las diligencias correspondientes.

Vecinos de San Juan de La Libertad manifestaron su preocupación por el aumento de hechos violentos en el sector. Señalan que la inseguridad se ha vuelto parte del día a día y exigen mayor presencia policial.

Mientras tanto, el sicario continúa prófugo. Las imágenes del ataque se han convertido en pieza clave para dar con su paradero y esclarecer un crimen que volvió a sembrar miedo en Chorrillos.