Choque entre dos buses de transporte público: Reportan al menos 19 heridos en Loma Pytã

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El choque entre dos buses de transporte público dejó un saldo preliminar de al menos 19 heridos en Loma Pytã, Asunción. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro vial registrado este miércoles, 7 de enero.

Accidente vehicular dejó más de 10 heridos

Las pistas vuelven a ser el escenario de un accidente vehicular. Pues bien, de acuerdo a los primeros reportes, dos buses de transporte público circulaban este miércoles por la ruta PY03, ex-Transchaco, en Loma Pytã, Asunción, cuando de pronto protagonizaron un violento choque.

El siniestro vial involucró buses de la Línea 58 Capiatá SRL y la Línea 48, de la empresa San Isidro. El bombero Rubén Martínez explicó a Monumental 1080 AM que debido al fuerte impacto, habría al menos 19 heridos, la mayoría de ellos con algunos cortes, traumatismos en el rostro y el tórax, por lo cual, fueron trasladados a centros médicos donde recibirán la ayuda necesaria.

Asimismo, informó que su equipo, junto con personal de la segunda y cuarta compañía, realizó un triaje para priorizar a los más graves y realizar las respectivas coordinaciones.

Choque de buses: Causas bajo investigación

El caso se encuentra bajo investigación policial para determinar las responsabilidades del accidente en Paraguay. Asimismo, se reportó que la cantidad de pasajeros era difícil precisar, ya que varios habían sido trasladados por sus propios medios antes de la llegada de los bomberos. Sin embargo, el micro de la Línea 53, que circulaba desde Capiatá, llevaba aproximadamente 30 o 40 personas, según el diario 'Extra' de Paraguay.

El incidente generó complicaciones en el tránsito de la zona, por lo que se exhortó a los demás conductores tomar sus precauciones.

AHORA 🔴 Choque de buses deja 19 heridos sobre la Transchaco



🔸 El chofer que chocó por detrás tiene un traumatismo en el pecho.



👉🏼 "La mayoría de los afectados tiene cortes en la cabeza", refirió el bombero Rubén Martínez.



🟠 Seguí nuestro canal de Whatsapp:... pic.twitter.com/I719Thisk4 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 7, 2026

Despiste de combi deja un fallecido y siete heridos

No solo en Paraguay se registró un lamentable accidente, ya que en Perú, un despiste de combi dejó como saldo una persona fallecida, el copiloto del vehículo, y otras siete personas heridas, en el kilómetro 1168 de la carretera Panamericana Norte, específicamente en el sector Palo Santo de Canoas, en el distrito de Punta Sal, en Tumbes.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional de Tumbes debido a la gravedad de sus heridas. Las autoridades locales indicaron que la combi transportaba a un grupo de personas que regresaban de un paseo en la playa. La unidad siniestrada fue trasladada a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un fatal accidente de tránsito en la vía de la Panamericana en la región de Tumbes, deja como saldo un fallecido y cinco personas heridas.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/L2eBHGWyUI — Exitosa Noticias (@exitosape) January 5, 2026

Es así como este miércoles, 7 de enero, se vuelve a registrar un violento choque y esta vez en Paraguay. Dos buses colisionaron, dejando un saldo preliminar de al menos 19 heridos en Loma Pytã, Asunción.