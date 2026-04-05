Reniec habilita plataforma para consultar anotaciones en padrón electoral con el número del DNI

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la puesta en marcha de un plataforma digital para que todos los peruanos consulten su situación en el padrón electoral.

La medida busca brindar transparencia y agilizar los trámites de cara a las Elecciones 2026, permitiendo que tanto electores como personeros y miembros de mesa accedan a la información en tiempo real.

Así funciona la consulta digital

Para verificar su información, los usuarios solo deberán ingresar a la plataforma e introducir su número de DNI. El sistema permite visualizar de inmediato si existen observaciones en el apartado de "Anotaciones al Padrón" o si el ciudadano figura en las listas de actualizaciones que el Reniec remite periódicamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Esta iniciativa garantiza que todos los actores electorales manejen información oficial y actualizada. Es importante recordar que el Padrón Electoral es inalterable, conforme al cronograma de ley:

Cierre del padrón: 14 de octubre de 2025.

14 de octubre de 2025. Aprobación oficial: 13 de diciembre de 2025.

Al ser un documento ya cerrado y aprobado, esta herramienta se convierte en el recurso definitivo para confirmar quiénes están habilitados para participar en la jornada democrática de 2026.

El Reniec habilitó una plataforma informativa para transparentar las anotaciones que contiene el Padrón Electoral de cara a las Elecciones Generales 2026.



🗞️ Más información aquí: https://t.co/W679FMnubN#EG2026 #NP pic.twitter.com/p0REPxzG5W — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) April 5, 2026

¿Qué son las anotaciones en el padrón electoral?

Se trata de registros informativos incorporados por el Reniec para advertir determinadas condiciones vinculadas a los datos de algunos ciudadanos incluidos en el padrón de una elección.

Su finalidad es brindar transparencia y contexto sobre la información registral y evitar la desinformación, así como falsas narrativas, sin afectar el derecho al voto de los ciudadanos.

Estas anotaciones son:

Mayor de edad con fotografía de menor: Ciudadanos que ya cumplieron 18 años, pero mantienen un DNI de menor de edad con la imagen de cuando eran niños.

Ciudadanos que ya cumplieron 18 años, pero mantienen un DNI de menor de edad con la imagen de cuando eran niños. Fallecido sin acta de defunción inscrita: Casos donde existe un registro médico del deceso, pero no se ha formalizado el acta de defunción en el Reniec o en el registro civil.

Casos donde existe un registro médico del deceso, pero no se ha formalizado el acta de defunción en el Reniec o en el registro civil. Domicilio no actualizado: La dirección que figura en el DNI no ha sido modificada pese a un cambio de residencia.

La dirección que figura en el DNI no ha sido modificada pese a un cambio de residencia. Ciudadano mayor de 100 años: Electores que superan el siglo de vida y figuran en el registro oficial.

Electores que superan el siglo de vida y figuran en el registro oficial. Ciudadano que cumple 18 años hasta el día de la elección: Jóvenes que alcanzan la mayoría de edad precisamente en la fecha de los comicios.

Reniec exhorta a toda la población a ingresar al enlace oficial para verificar sus datos en el padrón electoral, revisar las anotaciones registradas, consultar las actualizaciones correspondientes y evitar la desinformación.