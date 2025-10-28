Requisa en Penal de Lurigancho: Se encontraron celulares, tomacorrientes y televisores, revela jefe del INPE

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, hace unos días se realizó una requisa general al interior del Penal de Lurigancho la cual fue encabezada por el propio presidente José Jerí.

De acuerdo al jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, lo que se encontró en esta revisión generó grandes sorpresas en las autoridades. Según relató, dentro de las celdas habían celulares, tomacorrientes y hasta televisores que servían para distracción de los reos pese a estar prohibidos.

Los impensados objetos encontrados en el Penal de Lurigancho

Como se recuerda, José Jerí indicó que una de las principales medidas que se realizarán durante el estado de emergencia decretado en Lima y Callao, será la reorganización de los penales ya que en su interior se continúan realizando actos delictivos.

Por ello, el propio jefe de Estado interino supervisó estos operativos que se han dado en Ancón I y en el Penal de Lurigancho. En este último, se encontró una serie de objetos prohibidos que han dado que hablar.

Así lo reveló el propio jefe del INPE, Iván Paredes, en diálogo con Exitosa. La autoridad aseguró que en solo en un sector se encontraron drogas, alcohol, dispositivos eléctricos y hasta televisores de uso personal. Incluso, aseguró que la revisión aún no termina ya que aún queda un importante tramo.

"Hemos encontrado de todo. Espejos, tomacorrientes, celulares, perfumes, drogas, alcohol, cigarros, televisores de uso personal y a parte televisores comunes. Más de 30 televisores y seguimos ya que no hemos acabado Lurigancho, tiene 10 mil internos y recién vamos por la mitad", indicó.

José Jerí supervisó requisa en penales de Lima.

Se habilitarán dos pabellones para reos de máxima seguridad

Luego de las revisiones, el INPE ordenó el traslado de un grupo de reos de alta peligrosidad a un pabellón de máxima seguridad acondicionado en Ancón I. De acuerdo al jefe de esta entidad, esta situación continuará ya que otros pabellones se habilitarán en prisiones como la de Challapalca y Cochamarca para seguir combatiendo la inseguridad que sale desde su interior.

"Así como hemos acondicionado ese pabellón, habrán dos pabellones más: uno en Challapalca y otro en Cochamarca en Cerro de Pasco que es una cárcel muy segura. Ahí estamos acondicionando para que vayan los presos más peligrosos", añadió.

De esta manera, el jefe del INPE, Iván Paredes, aseguró que durante la requisa dentro del Penal de Lurigancho se encontraron objetos prohibidos como celulares, tomacorrientes y televisores de uso personal para los reos.