Trágico accidente: Avión privado se estrelló en una zona industrial, dejando varias personas fallecidas

Este lunes 15 de diciembre se registró un trágico accidente aéreo que dejó a varias personas fallecidas. Un avión privado se estrelló en una zona industrial, cuando se aproximaba al aeropuerto de la localidad y según los reportes oficiales, se han confirmado seis pérdidas humanas, de un total de ocho en el interior.

¿Dónde ocurrió este accidente aéreo?

La fatalidad ocurrió en San Pedro Totoltepec, en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, luego de que la aeronave se desplomara e impactara contra una bodega industrial, vacía en ese momento, aledaña a una cancha de fútbol. Medios locales señalan que el piloto intentó hacer una maniobra de aterrizaje, pero no tuvo éxito.

El jet, que era un Cessna Citation III con placa XA-PRO cumplía una ruta desde Acapulco y se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de esta ciudad. Sin embargo, no pudo completar el trayecto y antes de hacer contacto con la pista, perdió el control y terminó desplomándose contra el suelo.

#AlMomento | Una cámara de video vigilancia capta el momento del desplome del avión Cessna Citation III muy cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca; según reportes, el piloto intentó aterrizar de emergencia en una cancha de futbol antes de chocar contra una nave industrial. pic.twitter.com/Emr7cnZFoL — En Foco Noticias (@EnFocoNoticias1) December 15, 2025

La oficina de Protección Civil del Estado de México informó que ocho pasajeros y dos tripulantes, habiendo fallecido hasta el momento seis personas. En una rápida y coordinada acción del Sistema de Comando de Incidentes y la participación de las corporaciones de emergencia, se atendió el accidente.

Han participado Bomberos, Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM), Seguridad Pública Municipal, entre otros, y con el apoyo de Bomberos de Metepec, Toluca, San Mateo Atenco, Grupo Relámpagos, Secretaría de Marina y Guardia Nacional. Se exhortó a la ciudadanía a no acercarse a las inmediaciones del siniestro.

Sobre el incidente aeronáutico en San Pedro Totoltepec, #Toluca, se informa que el incendio ya fue controlado y se realizan labores de enfriamiento y remoción. pic.twitter.com/YQQCSXhu4O — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) December 15, 2025

Avión sería alquilado

Según Adrián Hernández Romero, coordinador general de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgos del Edomex, la aeronave pertenecía a la empresa Jetpro y habría sido alquilada. La compañía fue fundada en 1999 y se dedica a rentar sus vehículos aéreos, dándole capacitación constante a su personal, según su sitio web.

"La seguridad de nuestros clientes y de las aeronaves que ofrecemos en renta así como de las que operamos, es nuestra prioridad. Por lo que nuestro personal recibe capacitación siguiendo programas anuales que nos permiten estar actualizados y a la vanguardia, cumpliendo todos los requerimientos que exigen las autoridades", indica la firma.

