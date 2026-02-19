Bus de empresa Oltursa se volcó en plena Panamericana Sur por caída de huaico: Pasajeros temieron ser arrastrados

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un bus interprovincial de la empresa Oltursa se volcó en plena Panamericana Sur debido a que intensas lluvias en la región de Ica provocaron la caída de un huaico que interrumpió la vía. Según se conoció, personal de los bomberos tuvieron que llegar al lugar para brindar atención a los pasajeros.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el lamentable hecho ocurrió durante horas de la noche del último miércoles 18 de febrero, exactamente en el kilómetro 368, en Santa Cruz, distrito de Palpa. La unidad vehicular realizaba el trayecto Lima - Arequipa.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

En tal sentido, se conoció que los pasajeros que se encontraban a bordo del bus, pasaron momentos de tensión luego de observar cómo el bus fue arrastrado por la fuerza del huaico generado por las intensas lluvias en la zona, la cual desde hace días se vienen presentado viviendas afectadas en distintos lugares.

Cabe mencionar que, el hecho quedó registrado en video por personas que pasaban por la zona. Estos videos evidenciaron que, los pasajeros tuvieron que subir por encima del bus para evitar ser arrastrados por la mezcla de lodo y piedras. Además, de esta manera, pedían ayuda a quienes pasaban por el lugar. Todo ocurrió mientras se presentaban condiciones de escasa visibilidad.

Bomberos y PNP realizaron labores de rescate

Producto de un llamado de atención, hasta el lugar de lo ocurrido llegó personal del Cuerpo General de Bomberos del Perú (CGBP) de Palpa, con la finalidad de rescatar a los pasajeros con vida. De acuerdo a la página oficial de dicha institución, el incidente continúa siendo atendido.

Asimismo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de dicha zona se hicieron presentes para realizar las diligencias correspondientes; esto incluyó la paralización del tránsito vehicular, generando que no hubo pase durante varias horas. Cuando el caudal del huaico descendió, recién habilitaron temporalmente el pase de vehículos.

Como se recuerda, durante los últimos días se han presentado fuertes lluvias no solo en Ica, sino en diversas regiones del país, generando inundaciones o hasta desborde de ríos, hechos que preocupan a la población debido a que sus viviendas y campos de cultivo se ven seriamente afectadas.

Para concluir, se conoció que un total de 34 pasajeros fueron trasladados a los centros de salud de Palpa y de este total 29 requirieron atención por diversas heridas, según informó la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Palpa.