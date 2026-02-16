Colegio del Rímac se cae a pedazos a pocas semanas de inicio de clases: Padres de familia piden apoyo al Minedu

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La I.E. 3075 Patricia Francisca Silva de Pagador, ubicado en el sector Flor de Amancaes, en el Rímac, presenta severas deficiencias a tan solo semanas del inicio de clases. Padres de familia alertaron que los muros de este colegio vienen cayéndose a pedazos.

Padres hacen llamado a autoridades

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, los padres de familia de dicha institución expresaron su indignación y preocupación ante el peligro al que se encuentran expuestos sus hijos. Según se conoció, Defensa Civil ha declarado dicho colegio como 'inhabitable'.

"Queremos pedir que nos construyan nuestro colegio porque acá los niños que vienen desde el cerro, padres que trabajan no pueden ir a otro colegio. Necesitamos que nos apoyen, que nos hagan escuchar al presidente y a los ministros también que nos apoyen por favor", dijeron a Exitosa, este lunes 16 de febrero.

Es así que, este colegio ubicado en la zona Flor de Amancaes, es uno de los únicos que cuenta con el nivel de primaria en el lugar. Son más de 70 mil habitantes los que solo cuentan con este centro educativo que se encuentra en peligrosas condiciones, para recibir educación.

De acuerdo a las imágenes obtenidas por nuestro medio, se puede visualizar que las paredes se encuentran en un pésimo estado; así como las vigas de la infraestructura, las cuales están casi por caerse y demás detalles. Fue por esta situación que, en el 2025, los más de 700 alumnos se vieron obligados a mudarse al colegio Ramón Castilla, el cual se encuentra a pocas cuadras.

Contradicciones entre Defensa Civil y Minedu

Cabe mencionar que, existe una contradicción por parte de las autoridades competentes, por su parte Defensa Civil ha declarado el colegio como 'inhabitable'; sin embargo, el Ministerio de Educación (Minedu) indica que solo se tiene un 59% de retiro de demolición y para construir nuevamente el colegio, se necesita llegar a un 70%.

"En el 2024, el Ministerio de Educación, la DRELM, nos prometieron que el colegio se iba a construir, pero ahora ha llegado una nueva resolución del Ministerio ahora dicen que este colegio solo está para reparación, pero este colegio prácticamente se cae, nuestros niños no pueden estudiar acá, esto sería un peligro, cualquier cosa puede pasar", dijo otra de las madres

De esta manera, padres de familia hicieron un llamado a autoridades del Ministerio de Educación con la finalidad de que brinden respuesta ante la problemática que existe en el colegio Patricia Francisca Silva de Pagador.