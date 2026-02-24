¡Amenazó con difundir fotos íntimas por WhatsApp!: Condenan a sujeto por chantaje sexual en Lince

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La justicia dictó sentencia contra Jorge Falcón, de 28 años, por el delito de chantaje sexual en agravio de una mujer de 29 años. El caso fue llevado por la Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, cuyo despacho está a cargo del fiscal provincial Dany Domingo Irrazábal Bardales.

De acuerdo con la investigación dirigida por la fiscal adjunta provincial Rosmery Basilio Orellana, el acoso se extendió desde noviembre de 2025 hasta febrero 2026. Durante ese tiempo, el ahora sentenciado utilizó redes sociales como WhatsApp para amenazar a la víctima con difundir fotografías íntimas si no le entregaba S/4000.

Ambos se conocían desde la estapa escolar, pero esa relación previa no impidió que el hostigamiento se volviera constante y cada vez más agresivo. La mujer vivió meses de presión y temor ante la posibilidad de que su intimidad fuera expuesta.

Presíon, amenazas y ultimátum de 48 horas

El caso tomó un giro más grave cuando el acusado acudió al domicilio de la agraviada, en el distrito de Lince. Allí le entregó un sobre con las fotografías impresas y un escrito en el que le advertía que tenía 48 horas para acceder a mantener relaciones sexuales con él, o de lo contrario publicaría las imágenes.

La amenaza no solo era económica, sino también de índole sexual. El mensaje era claro: dinero o relaciones íntimas a cambio de no hacer públicas las fotos. Esta situación generó una fuerte afectación emocional en la víctima, lo que fue acreditado durante el proceso judicial mediante evaluaciones psicológicas.

Intervención en centro comercial y sentencia

La detención se produjo en flagrancia delictiva en un centro comercial de Lince. La diligencia fue coordinada entre el Ministerio Público y agentes de la División de Investigación de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Divise), quienes participaron en la intervención.

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó pericias digitales y pruebas psicológicas que sustentaron la acusación. El tribunal finalmente dictó una pena de dos años y seis meses de prisión suspendida, sujeta a reglas de conducta y al cumplimiento de 128 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

Además se fijó el pago de S/3000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada. El caso marca un precedente sobre la gravedad del chantaje sexual y el uso de medios digitales para ejercer violencia contra las mujeres.