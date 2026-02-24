Conmoción en la política: Disparan a alcalde en presunto intento de robo con arma de fuego

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un alcalde ha sido víctima de la inseguridad luego de que sujetos a bordo de una motocicleta lo atacaran para robarle, al percatarse que la autoridad mostraba resistencia los hampones procedieron a abirir fuego en una de sus piernas.

Disparan a alcalde de Ospina

De acuerdo al medio colombiano Noticias Caracol, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que Nixon López Villareal, alcalde del municipio de Ospina, en el departamento de Nariño, resultó herido hacia las 10:20 de la mañana de este martes con un arma de fuego, en inmediaciones de Corferias, donde tenía una reunión.

Al respecto, la información preliminar indica que dos hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon y luego se dieron a la fuga. En tal sentido, las autoridades detallaron que estos sujetos pretendían hurtarle sus pertenencias bajo la modalidad de atraco.

Acto seguido, la autoridad edil habría tenido un forcejeo con los hampones razón por la cual terminaron disparándole. Tras ello el funcionario fue derivado de manera inmediata a centro médico de la zona donde la Policía ha señalado que se encuentra estable.

#BOGOTÁ| La Policía Metropolitana de Bogotá adelanta las labores investigativas y recolecta todo el material de cámaras de seguridad con el fin de lograr la plena identificación y captura del responsable de disparar al alcalde de Ospina, Nariño, Nixón López en el sector de... pic.twitter.com/BruLIVncCJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 24, 2026

Caso en investigación

Frente a este caso, el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la seccional de protección y servicios especiales de la Policía Metropolitana se pronunció sobre el estado de investigación así como la atención recibida por el alcalde Nixon López.

"Efectivamente, en las últimas horas en la localidad de Teusaquillo resulta lesionado el alcalde de Ospina Nariño, producto de un forcejeo que se presenta con unos sujetos que, al parecer, intentaban hurtarlo. De inmediato es trasladado a un centro asistencial donde en estos momentos está recibiendo atención médica", sostuvo el alto mando policial.

Bajo esa premisa, añadió que la Policía Nacional ha desplegado todo un componente de investigación criminal e inteligencia para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Como mensaje final las autoridades realizaron un llamado a la colaboración ciudadana para agilizar los resultados de la diligencia. Por tal razón, la Policía ha exhortado a la comunidad en general a que "cualquier información que pueda tener sobre estos hechos presentados el día de hoy se acerquen a nuestros CAI más cercano o a las zonas de atención o a través de nuestra línea 123".

Es así que, momentos de tensión vivió el alcalde de Ospina, Nariño, Nixon López, tras ser baleado en una de sus piernas por presuntos delincuentes que intentaron hurtar sus pertenencias bajo la modalidad de atraco.