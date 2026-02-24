Alerta en EsSalud por FALTA DE INSULINA: "Es un problema nacional", advierte experto

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exdecano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, Javier Llamoza, indicó que el Seguro Social de Salud - EsSalud presenta un déficit de insulina, medicamento indispensable para pacientes con diabetes. Según indicó, esta situación se produce debido a un problema nacional relacionado a registros sanitarios cancelados.

"Caos" en EsSalud y Minsa

Durante entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Llamoza consideró que actualmente el sistema de salud está atravesando una situación "caótica" en torno al abastecimiento de medicinas, lo que pone en riesgo la salud de los pacientes y asegurados.

Este es el caso de los pacientes que sufren de diabetes, debido a que se ha reportado la falta de insulina en los hospitales de EsSalud. Es así que, de no tener este medicamento, sufren los daños respectivos. Dicho desabastecimiento tendría que ver con la "politización" de dicho sistema.

"Por ejemplo, los diabéticos, en este momento en la Seguridad Social no hay insulina y si no hay insulina los pacientes se descompensan y, no hay insulina por una serie de situaciones, la politización del sistema de la seguridad social ha hecho que se pierda la continuidad técnica y no hay una reacción favorable para poder acceder a insulina", dijo a nuestro medio, este martes 24 de febrero.

Problemas en el mercado nacional

Cabe mencionar que, de acuerdo a Javier Llamoza, tampoco hay insulina en el mercado nacional debido a que se cancelaron los registros sanitarios tras no cumplir con las buenas prácticas de manufactura. "El problema viene de EsSalud, pero también es un problema nacional de abastecimiento", precisó.

Esto generó que, el Ministerio de Salud (Minsa) envíe un contingente de profesionales a India y China, con la finalidad de que se cumpla con las buenas practicas de manufactura y así, pueda restablecerse el suministro no solo de insulina, sino de otros medicamentos que se encuentran en escasez.

"Estos resultados los vamos a tener recién aproximadamente el 15 de marzo y la primera semana de abril, se podría estar restableciendo el abastecimiento en el mercado nacional de insulina y otros productos, pero ¿qué va a pasar de aquí hasta abril?", cuestionó Llamoza.

Es así que, para el exdecano, actualmente se está viviendo una situación "caótica", debido a que no solo se trata de la insulina, sino también de otros medicamentos como los que son destinados para los pacientes oncológicos que, se están viendo igualmente afectados.

De esta manera, para Javier Llamoza la "politización" del sistema de salud, ha generado que se presenta el desabastecimiento de medicamentos esenciales para pacientes y asegurados.