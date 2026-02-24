Midagri descarta desabastecimiento de alimentos en Lima pese a lluvias al sur del país

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Arequipa y otras provincias al sur del país continúan siendo azotadas por intensas lluvias las cuales han ocasionado el cierre de carreteras y vías de comunicación. En consecuencia, gran parte de la población se ve afectada con el corte de agua y otros servicios de primera necesidad por lo que han pedido ayuda al gobierno central.

Midagri descarta desabastecimiento de alimentos en Lima

Otro hecho que genera este tipo de emergencias climáticas es el desabastecimiento de alimentos en otros puntos del país. En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego emitió un comunicado descartando rotundamente este hecho al asegurar que el Mercado Mayorista de Lima opera con total normalidad.

El Midagri no solo aclaró este hecho, sino que también pidió a la población que se informe a través de sus cuentas oficiales en redes sociales para evitar la desinformación.

"El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció que el abastecimiento de alimentos en mercados de la capital se viene desarrollando con normalidad, y exhortó a la población a informarse por canales oficiales y no caer en la especulación", indicaron.

La entidad también indicó que en las últimas horas han ingresado casi 11 mil toneladas de productos de primera necesidad al Mercado Mayorista de Lima y al de Frutas. Por ello, se garantiza que todos los alimentos de pan llevar puedan llegar a las mesas de las familias en Lima y el Callao.

"De acuerdo a los reportes oficiales, se supo que en los mercados mayoristas de la capital hoy el abastecimiento de productos de primera necesidad alcanzó las 10 996 toneladas, sumando los reportes del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) y el Mercado Mayorista de Frutas No. 2 de La Victoria", agregaron.

Continuarán con su labor

En diálogo con Exitosa, el Director General de Estadística del Midagri, César Santisteban, brindó mayores detalles de esta situación. Según preciso, es cierto que hay zonas bloqueadas por derrumbe de lodo y huaycos; sin embargo, esto no es razón para el desabastecimiento ya que el transporte circula con normalidad.

A su vez, indicó que el precio también se mantiene en números normales por lo que cualquier incremento en mercados de la capital se basa en mera especulación. Por último, reveló que la cebolla, que llega desde Arequipa, ha ingresado a la capital como un día cualquiera.

En resumen, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego descartó rotundamente cualquier tipo de desabastecimiento de alimentos en Lima a pesar de la emergencia climática en diferentes partes del Perú.