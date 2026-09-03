Fenómeno El Niño provoca una muy rara sucesión de 3 ciclones en el Pacífico y ya golpea Centroamérica

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Fenómeno El Niño continúa generando impactos extraordinarios en el clima global. Esta semana, el océano Pacífico registró la presencia simultánea de tres ciclones: los huracanes Lowell y Karina, ambos de categoría 4, y la tormenta tropical Marie, que rápidamente alcanzó fuerza de huracán frente a las costas de Baja California.

La coincidencia de estos sistemas ha sido calificada por especialistas como un evento "muy raro de observar", reflejo del calentamiento histórico del océano que rodea el continente.

Los efectos globales de El Niño

El huracán Lowell se ubicó a unos 710 kilómetros al sur de Hilo, Hawái, provocando marejadas peligrosas y lluvias intensas en las islas. En paralelo, Karina avanzaba hacia el oeste del Pacífico con trayectoria incierta, mientras que Marie impactó directamente en México y Estados Unidos.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Dos huracanes de categoría 4 y una tormenta tropical avanzaron esta semana sobre el Pacífico en un patrón poco habitual asociado al Fenómeno de El Niño. Se trata de Karina, Lowell y Marie. Los dos primeros alcanzaron la categoría 4 en la escala... pic.twitter.com/VdidWxaDr5 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 4, 2026

En Baja California Sur, Marie dejó inundaciones y daños en infraestructura, y sus remanentes alcanzaron el sur de California, donde se reportaron calles anegadas y viviendas afectadas.

La presencia simultánea de tres ciclones en el Pacífico no es inédita, pero sí excepcional. El antecedente más cercano ocurrió en 2015, cuando coincidieron cuatro sistemas en la misma cuenca. Los meteorólogos advierten que este tipo de sucesos se volverán más frecuentes a medida que el calentamiento global intensifique los efectos de El Niño.

Huracán Marie en Baja California obliga suspensión de clases 🌧️🏫



Debido a la intensas lluvias ocasionadas por el Huracán Marie, el cual, se intensificó a categoría 1, las labores educativas fueron suspendidas en Cabo San Lucas y San José del Cabo



Así se vivió el fenómeno este... pic.twitter.com/4UTuOP3isI — Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) September 3, 2026

NOAA advierte fenómeno nunca antes visto

El Centro de Predicción Climática de la NOAA estima que el actual El Niño tiene un 69% de probabilidades de convertirse en el más intenso jamás registrado. Las aguas cálidas del Pacífico oriental, producto del debilitamiento de los vientos alisios, han creado condiciones ideales para la formación de ciclones.

Aunque aún se debate el rol directo del cambio climático en la intensidad de El Niño, los expertos coinciden en que la combinación de ambos fenómenos potencia los extremos meteorológicos.

Los impactos ya se sienten en distintos puntos del planeta. En Hawái, las marejadas y lluvias han obligado a suspender actividades portuarias y reforzar medidas de emergencia. En California, las inundaciones provocadas por Marie se suman a una temporada marcada por incendios forestales y sequías, mostrando la vulnerabilidad del estado frente a fenómenos extremos.

La sucesión de tres ciclones en el Pacífico es una advertencia clara de cómo los patrones climáticos ya están cambiando y no perdonan. Lo que antes era excepcional ahora amenaza con convertirse en parte de una nueva normalidad, en la que los países deberán reforzar sus sistemas de prevención y respuesta ante desastres.