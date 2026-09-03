Campos deportivos en Chorrillos han sido tercerizados: Ricardo Bejarano promete recuperarlas

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El candidato a la alcaldía del distrito de Chorrillos por el partido político Fe en el Perú, Ricardo Bejarano, estuvo este jueves 3 de septiembre en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones regionales y municipales a llevarse a cabo el próximo domingo 4 de octubre.

Como parte de su propuesta para lograr el respaldo ciudadano, el aspirante al sillón municipal aseguró que recuperará los espacios públicos de su distrito, al acusar que han sido tercerizados, lo que impide el libre desarrollo de disciplinas deportivas y otras actividades artístico-culturales de sus vecinos.

Apuesta por el diálogo para incentivar el deporte en Chorillos

En entrevista brindada al programa "Informamos y Opinamos", el aspirante a dirigir la Municipalidad Distrital de Chorrillos, indicó que impulsará el deporte en sus vecinos. No obstante, denunció que la actual situación les impide ocupar los espacios destinados para estos fines.

En ese sentido, indicó que de ganar las elecciones, revisará los contratos suscritos entre la municipalidad y los concesionarios, a fin de llegar a un buen puerto entre ambas parte, debido a que así como buscará velar por la mejora de la calidad de vida de sus vecinos, también será respetuoso de las inversiones privadas que se desarrollan en Chorrillos.

"Queremos ver un acuerdo, porque esos espacios le competen al vecinos y nosotros queremos que nuestros deportistas, nuestros talentos han el desarrollo en nuestro distrito y sean orgullo de Chorrillos", indicó.

🔴🔵 #EligeBien ✅ | En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Chorrillos por Fe en el Perú, Ricardo Bejarano, propone recuperar los espacios públicos tercerizados del distrito, como campos deportivos. Señaló que el fin es que los deportistas chorrillanos se... pic.twitter.com/jkPB83S4cc — Exitosa Noticias (@exitosape) September 4, 2026

Acciones frente al Fenómeno El Niño

Frente a la inminente llegada del Fenómeno El Niño, Ricardo Bejarano propone la creación de pistas con sistemas de drenaje para evitar inundaciones en las zonas críticas, tal como ocurrió a mediados de agosto, cuando los efectos de la DANA Aníbal generó más de una emergencia en diferentes puntos del distrito.

"La zona de la Curva, partes de Matellini o el mismo Huaylas. Nosotros tenemos el cruce de las venas del río Surco, que van a hacer el despliegue hacia las playas. Entonces, eso en cada temporada va a desbordar. Son conocedores de ello y año a año lo sabemos, tenemos que trabajar para ello", señaló.

Cabe señalar que, según el comunicado oficial N.º 15-2026 de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), este fenómeno se prolongará hasta verano del próximo año, con una magnitud extraordinaria de setiembre 2026 a enero de 2027 (≥ 62%) y entre fuerte y extraordinaria para los meses de febrero y marzo de 2027.

A casi un mes para las elecciones regionales y municipales, el candidato a la alcaldía de Chorrillos señaló que la prevención y el deporte serán parte fundamental en un hipotético gobierno suyo.