Relaciones bilaterales Chile - Argentina: Kast y Milei abordan soberanía en el Estrecho de Magallanes

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este jueves 3 de septiembre, el presidente, José Antonio Kast, y su homólogo argentino Javier Milei, sostuvieron una reunión bilateral centrada en repasar el estado de las relaciones entre ambas naciones, marcada por las recientes tensiones en torno al Estrecho de Magallanes.

Revisión de tratados fronterizos Chile-Argentina

Ambas autoridades coincidieron en que el régimen jurídico de dicho paso corresponde al fijado por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Los jefes de Estado recalcaron la plena vigencia de estos instrumentos, los cuales establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del estrecho. El mandatario argentino agradeció las gestiones del Ejecutivo chileno destinadas a evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales en la zona.

El presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno chileno a los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. Ratificó la necesidad de que Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden el diálogo para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa. De igual forma, ambos líderes resaltaron la importancia del respeto mutuo en el ámbito de la diplomacia sudamericana.

En el plano judicial y de seguridad interna, las autoridades chilenas valoraron el compromiso formal de la administración trasandina para materializar a la brevedad la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo en el país vecino y procesado en Chile como autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán en 1991. Este avance representa un punto clave dentro de la agenda de cooperación policial e institucional entre Santiago y Buenos Aires.

La relación con Argentina es estratégica para Chile y hay que trabajarla de manera permanente. Junto al Presidente Javier Milei, revisamos la agenda bilateral y los desafíos que compartimos como países vecinos, donde una vez más, ratificamos la soberania de Chile sobre la... pic.twitter.com/1DLLTwluqv — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) September 3, 2026

Integración económica, acuerdos energéticos y cooperación antártica

En materia económica y productiva, ambos gobernantes destacaron la aprobación de los nuevos Protocolos Adicionales Específicos del Tratado de Integración y Complementación Minera, instrumentos que permitirán el desarrollo de proyectos binacionales de gran escala. Ante esto, instruyeron a sus respectivos cancilleres a concretar su firma formal en el corto plazo. Las coordinaciones buscarán impulsar las inversiones conjuntas en los pasos fronterizos compartidos.

A ello se sumaron los avances energéticos, donde se ratificó el papel estratégico de Argentina como proveedor confiable y regular de gas y petróleo para el mercado chileno. La continuidad de estos suministros consolida los vínculos comerciales y fortalece la matriz energética del país transandino frente a las exigencias del mercado internacional.

Finalmente, el encuentro relevó la cooperación científica y territorial en el continente blanco, destacando los más de 25 años de operaciones ininterrumpidas de la Patrulla Antártica Naval Combinada y el impulso a la propuesta de creación de un Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.

En ese sentido, las relaciones entre Chile y Argentina entran en una fase de afianzamiento institucional y diplomático, respaldada por acuerdos históricos y una agenda compartida en materia económica, energéticas y de seguridad fronteriza.