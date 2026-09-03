San Borja: Roberth Montoya propone seguridad privada con armas de fuego ante la criminalidad

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de San Borja por Avanza País, Roberth Montoya, presentó su propuesta de incorporar seguridad privada con armas de fuego en el distrito, una medida orientada a reforzar la vigilancia ciudadana mediante personal civil autorizado para contener el avance de la delincuencia en la jurisdicción.

Propuesta de vigilancia y equipamiento de seguridad privada

Roberth Montoya, propone la seguridad privada armada para enfrentar la delincuencia en el distrito. Precisó que no es como una policía municipal y que son civiles que acompañarán al serenazgo en las unidades, similar al patrullaje integrado. La medida busca responder de forma directa a las distintas modalidades delictivas que afectan a los vecinos.

"Vamos a contratar a personal con licencia para portar armas. Seguridad privada armada, vamos a traerlo a San Borja. Los delincuentes que lleguen a San Borja van a saber que los vamos a recibir de igual a igual", detalló.

Con este planteamiento, el aspirante al sillón municipal de San Borja enfatiza la necesidad de contar con mecanismos disuasivos de mayor alcance en las intervenciones cotidianas.

El proyecto contempla una articulación operativa que refuerce los patrullajes preventivos en las zonas con mayor incidencia delictiva. La incorporación de estos agentes busca brindar respaldo táctico a los serenos durante sus labores cotidianas de fiscalización y ordenamiento territorial.

Mecanismos de aplicación y referentes distritales

Además indicó que el modelo que quiere emplear existen en otros distritos de Lima. La iniciativa toma como referencia intervenciones desarrolladas en otros sectores de la capital donde se aplicaron estrategias disuasivas con personal capacitado en el manejo de armamento bajo la normativa vigente.

"Hay un modelo que ya existe en Magdalena del Mar y ¿sabes cual es la incidencia que hay en este momento en Magdalena? 95% de seguridad en el distrito", señaló. El candidato sostuvo que los resultados en otras zonas respaldan la efectividad de implementar esquemas de protección con apoyo de seguridad especializada.

"Es un tema de personal civil con licencia para portar armas que va acompañar al sereno en las unidades, algo similar al patrullaje integrado", señaló. De esta manera, el plan prevé la integración de agentes con autorización oficial de la Sucamec para fortalecer las rondas del serenazgo en el distrito.

En ese sentido, Roberth Montoya busca posicionar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana como el eje central de su plan de gobierno municipal para las próximas elecciones en San Borja.