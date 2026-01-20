ATU propone que un sentido de la avenida Arequipa sea exclusivo para corredor Azul

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una mesa técnica con expertos en urbanismo, movilidad y transporte de la sociedad civil para presentar un proyecto de mejoras operativas en la avenida Arequipa, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) expuso una serie de modificaciones para la vía.

Se evalúa vía exclusiva para corredor Azul en la Arequipa

Con el objetivo de priorizar el transporte público y reducir los tiempos de viaje de los usuarios que circulan a diario por esta vía, se manejó la propuesta de convertir uno de los sentidos de la avenida Arequipa en un carril exclusivo para los buses del Corredor Azul. La implementación sería gradual y contempla una marcha blanca.

En tanto, en el sentido contrario de la vía, se mantendría el tránsito en doble sentido tanto para taxis como para vehículos particulares.

Durante la reunión, participaron representantes de Transitemos, Lima Cómo Vamos, A Movernos, Urbanistas Lat, Transis, Socieda de Urbanistas del Perú, Colegio de Ingenieros de Lima, Colegio de Arquitectos de Lima y la Asociación Automotriz de Lima.

La presentación de propuestas estuvo a cargo del presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, donde explicó que el trayecto se sustenta en criterios de gestión del tránsito y reasignación funcional del espacio vial, más que en la ejecución de obras de infraestructura.

"Este espacio de diálogo técnico nos permitió presentar la propuesta y recoger los aportes de especialistas para fortalecerla antes de su implementación", precisó Hernández.

Corredor Azul tendría una vía exclusiva en la avenida Arequipa.

En ese sentido, los expertos invitados señalaron que la iniciativa contribuye a ordenar la circulación y mejorar la eficiencia del sistema de transporte en corredores.

Anuncian corredor de transporte seguro en zona extorsiva de SMP

Frente a los numerosos casos de extorsión y sicariato contra empresas de transporte público en la capital, la Municipalidad Metropolitana de Lima, ATU y la PNP anunciaron la implementación de un corredor vial de transporte público seguro en una zona crítica de SMP tomada por la criminalidad.

Junto con dirigentes de gremios transportistas, las autoridades ediles y policiales informaron la implementación de un corredor de aproximadamente 2 kilómetros, que estará ubicado a lo largo de las avenidas Sol de Naranjal, los Eucaliptos, Paramonga y El Olivar.

"Vamos a poner presencia del Estado para que no se ceda este espacio a la delincuencia. Como municipalidad, vamos a pavimentar estos 2 kilómetros, los transportistas han asumido los costos de la iluminación y más adelante se instalarán cámaras fijas, de tal modo que se espante a la delincuencia", detalló Reggiardo.

La mesa técnica de la ATU evalúa presentar un proyecto de mejoras operativas en la avenida Arequipa que priorice el transporte público y reduzca los tiempos de viajes de los usuarios.