Tragedia en Cercado de Lima: Orientadora de ATU pierde la vida tras ser atropellada por bus del Corredor Azul

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una orientadora de la ATU perdió la vida tras ser atropellada por un bus del Corredor Azul cuando cumplía sus labores en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y Uruguay, en el distrito de Cercado de Lima. Agentes de la Policía Nacional del Perú y paramédicos acudieron hasta el lugar de los hechos.

Orientadora de la ATU muere tras ser atropellada por Corredor Azul

Un equipo de Exitosa pudo conocer que el fatídico acontecimiento se registró cuand la trabajadora de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao procedió a retirar un cono para la unidad vehicular pueda continuar con su recorrido habitual en su carril exclusivo, sin embargo, el conductor no se percató que a pocos metros había una movilización por lo que retrocedió.

Según testigos dicha acción fue realizada velozmente ocasionando que la mujer resulte embestida y posteriormente resulte fallecida. La vícitma fue identificada como Ana Garay Castro, de 37 años.

"La chica le dio pase, sacó el cono y como había una marcha, el bus retrocedió a velocidad para ir por otro lado y ahí es donde la atropella, ella estaba de espaldas. El carro la ha empujado y le pasó las llantas traseras", manifestó un hombre que evidenció este accidente.

Conductor del Corredor Azul fue detenido

Además, nuestro medio verificó que, luego de registrarse el atropello, el conductor del Corredor Azul, identificado como Iván Villavicencio Quispe, se mantuvo en la zona y fue derivado a la comisaría de Alfonso Ugarte por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por su parte, las fuerzas del orden y personal de Serenazgo acordonaron el lugar de los hechos para que se puedan desarrollar las diligencias correspondientes a ley y a su vez evitar complicaciones en el tránsito.

ATU se pronuncia tras atropello de orientadora

Tras reportarse esta lamentable situación, la ATU utilizó sus canales oficiales para publicar un comunicado en el que se pronuncia sobre el deceso de su colaboradora Ana Patricia Castro Garay.

En el texto la institución extendió sus "más sincras condolencias y solidaridad" a los familiares, amigos y compañeros de labores de la fémina.

Comunicado de la ATU tras atropelllo de orientadora

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