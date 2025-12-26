Incendio en el Rímac: Almacén donde se registró el siniestro será clausurado definitivamente

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad distrital del Rímac decidió clausurar definitivamente el almacén en el que se originó un incendio en plena navidad, pues no contaba con licencia de funcionamiento ni condiciones de seguridad.

Edificio inhabitable

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, en entrevista con Canal N aseguró que el municipio realiza el trabajo de fiscalización y realizan operativos, pero pese a ello, malos ciudadanos hallaban la forma para ingresar el producto en lugares no permitidos.

"Son casas, no tiene ninguna autorización de nada por eso estamos procediendo a la clausura definitivamente. (...) Estamos comenzando con este y vamos a ir a otro que está a la espalda", detalló.

#EnVivo



El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, confirmó la clausura definitiva del almacén de cuero incendiado en Caquetá. El local no tenía licencia ni condiciones de seguridad, informó



Mantente informado en la WEB ►https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/x17vAAIy0E — Canal N (@canalN_) December 26, 2025

Incendio en almacén ilegal

Desde las 3:00 p. m. del jueves 25 de diciembre, se registró un incendio de fuertes proporciones en la cuadra 11 de la Av. Francisco Pizarro - Rímac, para lo cual, según las últimas cifras actualizadas por el Cuerpo General de Bomberos, convocó a 41 unidades de todas partes de la capital.

La emergencia no solo tuvo a 100 "hombres de rojo" tratando de controlar las llamas de fuego, también fue reclasificada como "código 3" debido a su peligrosidad por su rápida propagación, la cual generó múltiples explosiones desde el interior del edificio de cinco pisos donde viene produciéndose el hecho.

Debido a larga humarada tóxica que se observó varias cuadras a la redonda, se presumía que el epicentro de la emergencia sería un almacén por estar ubicado en una zona altamente comercial, puesto que, a pocos metros queda la Av. Caquetá. Quien, finalmente se encargó de confirmar esta hipótesis fue el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, Mario Casaretto.

"Es un incendio en un almacén, un depósito de diferentes materiales inflamables que se hace difícil su control porque ya no hay acceso para los bomberos porque se pondrían en riesgo con las explosiones que tiene (...) cueros, algodón, dunlopillo, aerosoles, balones de gas de helio (...)hay que controlar todo desde afuera", indicó para Exitosa.

Sobre si es un local autorizado o informal, señaló que la Municipalidad del Rímac será la que deberá informar ello por ser su competencia. Por otro lado, de acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Salud, hasta el momento han atendido a tres personas por presentar cortes, presión arterial alta e inhalación de humo.

Asimismo, los demás propietarios del edificio, vecinos y comerciantes aledaños han tenido que evacuar. Mientras que, personal de la Policía Nacional del Perú también se encuentra el punto para reforzar las acciones de seguridad, no permitiendo el pase peatonal y vehicular en todo el perímetro.

Es por ello que el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, informó que se clausurará definitivamente el edificio donde se inició el incendio y el que funcionaba como almacén ilegal.