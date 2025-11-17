Rímac: Seis personas resultaron heridas luego del violento ataque de un sicario contra restobar

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una noche de diversión estuvo a punto de convertirse en una tragedia luego que un sujeto atacara a balazos el frontis de un restobar en el Rímac. Como resultado de este violento hecho, seis personas resultaron heridas las cuales fueron trasladadas a dos hospitales de la capital de manera inmediata.

Sujeto ataca a balazos restobar en el Rímac

Este lamentable suceso se dio el pasado sábado 14 de noviembre cuando decenas de personas compartían un ameno momento en este local ubicado en la avenida Amancaes 340. Gracias a las cámaras de seguridad, se pudo observar el preciso momento en que se dio este brutal atentado.

Una moto lineal aparece en la escena donde dos sujetos iban a bordo. Estos ubican el restobar y se dirige hasta el frontis donde uno de los atacantes se baja para perpetrar el hecho. Sin reparo alguno, el sujeto realiza casi 20 balazos para luego volver al vehículo menor y emprender huida con rumbo desconocido.

Como resultado de este atentado, seis personas resultados heridas los cuales fueron inmediatamente trasladados a los hospitales Cayetano Heredia y 2 de Mayo. Seguidamente, agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron hasta la cuadra 3 de la avenida Amancaes para iniciar las diligencias de rigor correspondientes a este tipo de situaciones.

'Los Injertos del Norte' son responsables del atentado

Uno de los que se hizo presente fue el Jefe de la División de Investigación de Extorsiones, Coronel PNP Víctor Revoredo, quien de inmediato le comunicó a la prensa que los responsables de este hecho fue la organización criminal conocida como 'Los Injertos del Rímac'.

Eso sí, el alto mando de la policía dejó en claro que el local no presentó ninguna denuncia por extorsión, pero también indicó que esta banda se dedica a este tipo de delitos en toda la zona. Incluso, vecinos del lugar señalaron que el establecimiento había cerrado hace 2 meses tras haber recibido las primeras amenazas.

"Están identificados como 'Los Injertos del Rímac'. Las primerias diligencias arrojan que no había extorsión, pero esta banda se dedica a ese rubro", indico.

Además, una pollería muy cerca al lugar del atentado denunció que los delincuentes le exigieron el pago de 20 mil soles. De igual manera, la dueña de un talles de marcos de madera indicó que le solicitaron 50 mil soles para que la dejen trabajar.

De esta manera, un sujeto disparó en casi 20 oportunidades contra un restobar en avenida Amancaes en el Rímac dejando un saldo de seis heridos.