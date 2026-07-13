Emergencia en Ate: Incendio de gran magnitud se registra en un almacén clandestino en zona residencial

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Incendio de gran magnitud se registra en un almacén clandestino de insumos de limpieza, ubicado en una zona residencial del distrito de Ate. Más de 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) se movilizaron para controlar la emergencia.

Incendio consume almacén clandestino en Ate: Esto se sabe

En la mañana de este lunes 13 de julio, precisamente alrededor de las 8:46 a.m., más de 10 unidades de bomberos se desplegaron hasta la Urb. Los Portales de Javier Prado etapa III Mz. I1 Lt. 34, en el distrito de Ate, para atender un voraz incendio, de código 3, registrado en un almacén clandestino de insumos de limpieza, de acuerdo a los primeros reportes sobre la emergencia.

Los bomberos hacen su mayor esfuerzo para intentan controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda a otras viviendas cercanas, lo que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona residencial.

En las imágenes se puede evidenciar una densa columna de humo negro que se eleva sobre la zona y cómo varias personas buscan ponerse a buen recaudo, mientras los "hombres de rojo" realizan las labores necesarias para controlar el siniestro. Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, no se reportan víctimas por el incendio.

Bomberos se desplazan a Ate para controlar incendio código 3.

Bomberos controlan incendio en Ate: Remoción de escombros

Personal del serenazgo del municipio de Ate, en colaboración con otras autoridades y vecinos de la zona, apoyan a los bomberos con el traslado de mangueras, así como el abastecimiento de agua para controlar las intensas llamas que salen del almacén de insumos de limpieza.

De acuerdo a lo revelado ante las cámaras de Exitosa, por el brigadier mayor del CGBVP, Carlos Malpica, el depósito sería clandestino y no cuenta con autorización municipal para su funcionamiento.

"Es un depósito clandestino sin autorización municipal, ni certificado ITSE. Almacena solventes, útiles de limpieza. El incendio ha ocurrido en la parte posterior y afectó a tres viviendas, pero que al aperturarlas nos encontramos que no eran viviendas, sino almacenes. (...) Se desplazaron dos unidades aéreas y tenemos 60 efectivos trabajando en el lugar", precisó.

Bomberos con apoyo de la policía y serenos controlan incendio en Ate.

Incendio en Ate bajo investigación: ¿Cuál fue la causa?

El brigadier Carlos Malpica también reveló a Exitosa, que el incendio en el almacén clandestino pudo ser controlado tras más de dos horas de arduo trabajo, y actualmente se encuentran realizando las labores de remoción de escombros.

Se aseguró el perímetro para que las autoridades correspondientes realicen las diligencias necesarias que ayuden a esclarecer las causas exactas que dieron origen al incendio. "Se encontraron aceite, lejía, tiner, (...) por eso la agresividad del incendio, una gran humareda y densa temperatura, que ya ha sido controlado", indicó Malpica.

Finalmente, ante el reporte del incendio en un almacén en el distrito de Ate, el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato dos ambulancias para brindar atención prehospitalaria a los afectados. Mientras que una tercera unidad de SAMU se mantiene en alerta para garantizar una respuesta inmediata, de ser necesaria.

De esa forma, un incendio código 3 se reportó en Ate, en la mañana de este lunes 13 de julio, en un almacén clandestino de productos de limpieza que, de acuerdo a los bomberos, afectó tres viviendas aledañas y generó alarma entre los vecinos de la zona.