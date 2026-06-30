Incendio de cinco alarmas arrasó una escuela primaria: Esto se sabe de la emergencia

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Incendio en una escuela primaria generó preocupación este martes 30 de junio. Más de 100 bomberos llegaron al centro educativo para controlar las llamas y las autoridades realizaron las diligencias respectivas para esclarecer las causas exactas que dieron origen a la emergencia.

Incendio en escuela primaria: Reporte preliminar

Mientras las labores de búsqueda y rescate continúan en Venezuela por los terremotos que se registraron el 24 de junio y dejó más de mil muertos y heridos, una nueva emergencia se reportó a nivel internacional. De acuerdo a información preliminar, un incendio se registró en una escuela primaria.

Las autoridades precisaron que el fuego comenzó alrededor de las 3:00 a.m. de este martes 30 de junio en la Escuela Lincoln Avenue, ubicada en la intersección de la calle 18 y Lincoln, en Milwaukee, Estados Unidos. Afortunadamente, no había clases en la institución pública al momento del incendio.

Más de 100 bomberos acudieron a la zona para combatir el incendio de cinco alarmas en el edificio educativo que alberga desde jardín de infantes hasta quinto grado en el lado sur de la ciudad. El jefe de bomberos Milwaukee, Aaron Lipski, durante una conferencia de prensa, sostuvo que al llegar se encontraron con una gran cantidad de humo saliendo de la escuela de tres pisos.

Bomberos combaten incendio de cinco alarmas en la escuela de Lincoln Avenue.

Bomberos combaten incendio en escuela de Lincoln Avenue

Según el jefe de bomberos, intentaron inicialmente atacar el incendio desde el interior, pero se encontraron con material escolar almacenado en los pasillos y se retiraron a las 3:36 a.m., adoptando una postura defensiva mediante el uso de cinco camiones con escalera aérea y mangueras adicionales desde el exterior.

Además, explicó que la escuela no contaba con un sistema de rociadores contra incendios, por lo que la situación pudo haber sido aún más grave si estudiantes y personal hubieran estado dentro. Afortunadamente, no se han reportado víctimas.

"Empezaron a ver un incendio que ardía directamente a través del suelo debajo de ellos... y de repente, los comandantes que estaban afuera vieron un gran incendio que salía por el techo, y decidieron que no, que había fuego en demasiados lugares diferentes", precisó Aaron Lipski respecto a la emergencia en la Escuela Lincoln Avenue.

Fire crews have been battling a 5-alarm fire at Lincoln Avenue School in Milwaukee since the early morning hours.



A cause has not yet been identified. pic.twitter.com/I4zPnoxV35 — Spectrum News 1 Wisconsin (@SpectrumNews1WI) June 30, 2026

Investigan las causas del incendio en EE. UU.

Aproximadamente a las 4:30 a.m. de este martes, el incendio alcanzó el nivel de "5 alarmas" (una calificación de alta gravedad), según informó WISN 12 News. Las autoridades reportaron que vienen realizando las diligencias respectivas que ayuden a esclarecer las causas exactas que dieron origen al incendio en la escuela Lincoln Avenue.

Finalmente, el Departamento de Recreación de Milwaukee precisó en su cuenta oficial de Facebook que, debido al incendio, trasladará a los estudiantes y al personal del Centro de Aprendizaje Comunitario de la escuela Lincoln Avenue a la Escuela Bilingüe Hayes hasta el 31 de julio.

Una nueva emergencia internacional se reportó el martes 30 de junio: un incendio de cinco alarmas se registró en la escuela primaria Lincoln Avenue, un edificio de las Escuelas Públicas de Milwaukee, en Estados Unidos.