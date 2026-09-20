Samahara Lobatón anuncia su ingreso al reality 'El Sultanato' junto a Renato Rossini: "Apenas comienza"

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al anunciar que se suma a 'El Sultanato', un nuevo reality de convivencia que reunirá a diversas figuras del entretenimiento. La influencer volverá así a este tipo de formatos luego de sus recientes participaciones en 'La Prisión de Destino 2' y 'La Granja Vip Perú'.

La incorporación de Samahara fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de 'El Sultanato', donde se presentó su llegada como una nueva pieza dentro de la dinámica de poder y estrategia que tendrá el programa. La hija de Melissa Klug compartió el anuncio y expresó su entusiasmo por esta nueva oportunidad televisiva.

Además, su ingreso genera expectativa porque en el reality también participará Renato Rossini Jr., con quien Samahara Lobatón ha sido vinculada sentimentalmente en el pasado. Aunque ambos han aclarado públicamente que mantienen una relación de amistad, su presencia conjunta podría despertar nuevamente la atención de sus seguidores.

Por otro lado, la llegada de Samahara ya comenzó a generar reacciones entre sus seguidores, quienes le mostraron su respaldo en redes sociales. Renato Rossini Jr. también fue uno de los primeros en reaccionar ante su incorporación al programa, sumándose a los mensajes de apoyo que recibió la influencer.

De esta manera, Samahara Lobatón se prepara para asumir un nuevo reto en un reality de convivencia, esta vez en 'El Sultanato'. Su participación, sumada a la presencia de Renato Rossini Jr., promete convertirse en uno de los elementos que más expectativa genere entre quienes siguen las novedades del nuevo formato.