Samahara denuncia a Bryan Torres por agresión: Cantante habría forcejeado por el celular de influencer

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón denunció a su expareja Bryan Torres por una presunta agresión ocurrida en su domicilio la tarde del 3 de agosto. De acuerdo con la información difundida por el programa 'Magaly TV, la firme', el incidente se habría producido mientras ambos forcejeaban por un teléfono celular, situación que motivó a la influencer a acudir a la Policía para formalizar la acusación.

La denuncia de Samahara contra Bryan

Según el parte policial revelado por el programa de ATV, Bryan Torres llegó inicialmente a la vivienda para visitar a los dos hijos que tiene con Samahara. Sin embargo, al retirarse habría olvidado su teléfono celular y regresó minutos después. La denuncia sostiene que el cantante mostró una actitud violenta al intentar recuperar el equipo, desencadenando el enfrentamiento entre ambos.

La versión presentada por la influencer indica que el salsero habría ingresado de manera abrupta tras exigir un celular y, durante el forcejeo, el teléfono de Samahara cayó al suelo y terminó con daños materiales. Posteriormente, el altercado continuó en la zona del ascensor, donde ambos habrían vuelto a enfrentarse luego de que el cantante presuntamente se llevara el equipo móvil de la denunciante.

"En lugar de tocar la puerta, empezó a patearla y ella procedió a abrirla. El denunciante le exigió su celular y de manera intempestiva se abalanzó sobre la denunciada con el objetivo de arrebatarle el equipo móvil de ella (...) Se llevó el equipo de ella, forcejearon en la zona del ascensor para intentar recuperarlo", se lee en el parte policial.

Cabe resaltar que, hasta antes de este episodio, Samahara había manifestado públicamente que mantenía una relación cordial con Bryan Torres por el bienestar de sus hijos. No obstante, los hechos denunciados marcarían un quiebre en ese vínculo, que hasta entonces se había caracterizado por una convivencia enfocada en la crianza compartida.

#SamaharaLobaton #relaciones #Chollywood #parejas ♬ sonido original - ATV.PE @atv.pe 🚨💥¡SAMAHARA LOBATÓN D3NUNC14 A BRYAN TORRES POR 4GR1SIÓN! 😱 Magaly Medina reveló el documento de la denuncia formal hecha por Samahara Lobatón contra su expareja Bryan Torres. Según el parte policial, la influencer acusó al cumbiambero de haber ido violentamente a su domicilio, patear la puerta y abalanzarse sobre ella para quitarle el celular a la fuerza, rompiéndolo en el acto. La 'Urraca' cuestionó fuertemente la actitud del cantante por intentar invadir su privacidad y forzar el control cuando ya no están juntos, recordando que antes afirmaban llevar una relación llena de madurez. 👇💬 ¿Crees que Bryan Torres actuó por celos o control? ¡Déjanos tu comentario abajo y pasa la voz! #MagalyTVLaFirme

Magaly revela por qué se habría dado la pelea

Después de presentar las imágenes, la conductora hizo un análisis de la denuncia y aseguró que le parecía extraña la actitud de Bryan, teniendo en cuenta que Samahara próximamente ingresará a un reality donde se reencontrará con su expareja, Youna.

"¿Qué le interesa a él ver lo que hay en el celular de ella si están separados? Si ella ya para con Renato Rossini Jr. y ha chapado con Youna. Eso ya es enfermizo, invasivo. "¿Qué le puede interesar?", expresó.

De esta manera, la denuncia marca un nuevo episodio de tensión entre Samahara Lobatón y Bryan Torres, quienes hasta hace poco aseguraban mantener una relación cordial por sus hijos. Ahora, las investigaciones deberán determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes tras el altercado ocurrido en el domicilio de la influencer.