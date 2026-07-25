Shirley Arica pone fin a su amistad con Samahara y la tilda de desleal: "La consideraba una hermana"

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica confirmó el fin de su amistad con Samahara Lobatón luego de revelar la profunda decepción que sintió tras enterarse de una reunión de la que nunca fue informada. La exchica reality aseguró que la actitud de la hija de Melissa Klug marcó un antes y un después en su relación, al considerar que actuó con deslealtad y falta de sinceridad.

Shirley Arica marcha distancia de Samahara

La 'Chica Realidad' explicó que el conflicto surgió después de descubrir que Samahara asistió a una cena junto a Pablo Heredia, Ale Fuller y Renato Rossini Jr., utilizando un canje gestionado por el mánager de Shirley. Lo que más le incomodó fue que la influencer nunca le comentó quiénes habían participado en el encuentro, pese a la cercanía que ambas mantenían desde hace varios años.

"No tengo por qué condicionarla con quién salir. Está todo bien con quien salga. Primero, yo no fui invitada y segundo, utilizó el canje de mi mánager. Luego veo que hay una foto como si estuvieran los tres y nunca me dijo que estaba Ale Fuller (...) En ningún momento se disculpó por supuestamente haberse olvidado de decirme", expresó.

La situación se agravó cuando Arica afirmó que conoció todos los detalles al ver las imágenes difundidas en televisión. Además, señaló que la fotografía compartida tras la reunión mostraba únicamente a Pablo Heredia y Renato Rossini Jr., lo que, a su juicio, daba una impresión distinta sobre quiénes realmente estuvieron presentes. Para ella, ese detalle reforzó la sensación de que hubo una intención de ocultarle información.

Shirley Arica está dolida

Aunque dejó en claro que no tiene ningún problema con Ale Fuller ni cuestiona las amistades de Samahara, sostuvo que el verdadero conflicto radica en la falta de transparencia. Desde su perspectiva, la confianza entre amigas implica comunicar este tipo de situaciones, especialmente cuando existe una relación tan cercana como la que ambas compartían.

"A mí sí me dolió eso, porque yo sí lo hubiera hecho, le hubiera avisado. No soy importante para ella. Yo hubiera cogido mi teléfono y le hubiera dicho que llegó Bryan con otra persona", agregó.

Finalmente, Shirley Arica reconoció que la experiencia le causó tristeza y decepción, pues consideraba a Samahara Lobatón como parte de su familia. Sin embargo, aseguró que el vínculo quedó roto y que, a partir de ahora, solo existirá un trato cordial entre ambas, convencida de que la deslealtad terminó por sepultar una amistad que creía incondicional.