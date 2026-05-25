San Miguel: Improvisan estacionamientos cerca al acantilado de la Costa Verde durante conciertos

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ciudadanos que transitan por la Costa Verde denuncian la habilitación de estacionamientos improvisados entre la vía rápida y el acantilado, generando riesgos para la seguridad vial. Según reporta, la situación sería frecuente durante las fechas en que se realizan conciertos en los centros de espectáculos Arena 1 y Costa 21, ubicados en el distrito limeño de San Miguel.

Estacionamientos no autorizados en la Costa Verde

En imágenes difundidas a través de redes sociales, decenas de conductores aprovechan pequeños muros colocados a un lado de la vía de la Costa Verde, en donde estacionan debajo de los acantilados de la Costa Verde. Estos estacionamientos se encuentran cerca del puente peatonal del Parque Media Luna.

La situación genera seria preocupación entre los vecinos de San Miguel y los conductores debido a que la vía rápida permite una velocidad máxima actual de 50 kilómetros hora y los autos estacionados salen de los estacionamientos informales realizando maniobras peligrosas.

Otro de los factores de mayor riesgo es que los automóviles permanecen debajo del acantilado, un área altamente vulnerable a pesar de las geomallas. Este peligro ya había sido advertido por la Marina de Guerra del Perú, entidad que alertó sobre la vulnerabilidad ante la gran concentración de público y vehículos durante este tipo de megaeventos.

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Usan zona de acantilados como parqueo en la Costa Verde durante conciertos



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A este peligro latente se suma el congestionamiento vehicular que colapsa la zona. Varios conductores denunciaron que recorrer un tramo de apenas dos kilómetros en la Costa Verde puede demandar hasta una hora y media de espera.

Aunque se registra presencia de efectivos de tránsito y personal de serenazgo en los alrededores, las acciones de fiscalización no han sido suficientes para frenar el uso irregular de la vía pública como parqueo informal.

Municipalidad de San Miguel se pronuncia

Mediante un comunicado, la Municipalidad de San Miguel indicó que si bien realizan constantes operativos de control y fiscalización para retirar vehículos estacionados en zonas prohibidas, no se tiene competencia sobre el control de aforos en eventos masivos de más de 3 mil asistentes.

Asimismo, corresponde precisar que, conforme a las garantías inherentes al orden público otorgadas por el Ministerio del Interior para espectáculos públicos, la conducción del dispositivo de seguridad y control externo corresponde a la Policía Nacional del Perú. En ese marco, la comuna cumple funciones de apoyo, prevención y fiscalización dentro de su jurisdicción.

Comunicado de la Municipalidad de San Miguel

En conclusión, se ha dado a conocer una denuncia de que conductores estacionan debajo de los acantilados en San Miguel durante eventos masivos en la Costa Verde.