San Miguel: Policía frustra robo de auto a taxista y captura a falso pasajero tras intensa persecución

La madrugada de este sábado 25 de octubre, la Policía Nacional del Perú frustró el robo de un vehículo en San Miguel y capturó a un delincuente que fingía ser pasajero de taxi por aplicativo.

Según el reporte policial, el sujeto había solicitado un servicio de taxi mediante una aplicación. Apenas el vehículo avanzó unos metros, el falso pasajero inició una discusión con el conductor, alegando que solo contaba con un billete de alta denominación.

Este argumento habría sido parte del plan delictivo, ya que mientras ambos discutían, un segundo cómplice apareció y encañonó al taxista para obligarlo a descender del vehículo. En ese instante, intervino la Policía Nacional, que patrullaba la zona.

Balacera en pleno cruce de avenidas

Durante el operativo, los delincuentes intentaron huir a bordo del taxi robado, iniciándose una persecución por las calles de San Miguel. De acuerdo con el comandante general de la Policía, general Óscar Arriola, se produjo un intercambio de disparos entre los agentes y los asaltantes.

En el lugar se hallaron al menos seis casquillos de bala, y el vehículo quedó rodeado por un cerco policial. Producto del enfrentamiento, uno de los delincuentes fue detenido, mientras que el segundo logró escapar.

El oficial Arriola detalló que el capturado sería el mismo sujeto que solicitó el servicio de taxi. Asimismo, señaló que la rápida intervención policial evitó que el robo se concretara, destacando la eficacia del operativo.

Evidencias y proceso de identificación en curso

Durante la intervención, la policía incautó un arma de fuego y un teléfono celular pertenecientes al detenido. Estos elementos serán analizados por las unidades especializadas para determinar su procedencia y verificar si el sujeto está implicado en otros delitos similares.

"Las huellas, fotografías y comunicaciones del detenido están siendo evaluadas por peritos y especialistas de la Dirincri", precisó Arriola. El general añadió que la información contenida en el teléfono podría revelar detalles de las últimas actividades del criminal y posibles vínculos con otras bandas.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Precursores e Insurgentes, en San Miguel, donde los vecinos fueron sorprendidos por los disparos en plena madrugada. Pese al intercambio de fuego, no se reportaron heridos entre los agentes ni entre los transeúntes.

Finalmente, las autoridades continúan con las investigaciones para identificar plenamente al detenido y ubicar a su cómplice prófugo. Gracias a la acción inmediata de la Policía Nacional, el robo del taxi en San Miguel fue frustrado y se evitó una posible tragedia en la zona.